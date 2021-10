Bad Doberan

Er sollte neue Perspektiven ermöglichen, Lern- und Erlebnisstationen enthalten und 200 000 Gäste im Jahr anziehen: der Baumwipfelpfad an der Rennbahn in Bad Doberan. Doch die Erlebnis Akademie AG, die bereits zwei dieser Projekte in Mecklenburg-Vorpommern realisiert hat, hat jetzt die Reißleine gezogen.

Nach eingehender Prüfung und sorgfältiger Abwägung aller relevanten Kriterien habe sie sich gegen eine Realisierung des Baumwipfelpfads in Bad Doberan entschieden, informiert das Unternehmen. „Wir sind zwar nach wie vor der Überzeugung, dass das Einzugsgebiet um Bad Doberan sehr attraktiv ist, doch sind die Rahmenbedingungen nicht optimal, die sich unter anderem auch durch den naturschutzrechtlichen Wegfall des ursprünglich ausgewählten Standorts ergeben haben,“ meint Vorstandssprecher Bernd Bayerköhler.

Bürgermeister Jochen Arenz erläutert hierzu, dass durch eine Bewertung der Waldfläche ein geschützter Bereich festgestellt wurde. Daher müsste der Wipfelverlauf anders geplant werden.

Sehr hohe Investitionskosten

Geschuldet sei die Projektabsage laut Erlebnis Akademie AG einer aktuell noch großen Unsicherheit in vielen Planungspunkten, einem voraussichtlich langen Umsetzungszeitraum und anderen Rahmenbedingungen in Verbindung mit dem speziell bei diesem Projekt sehr hohen Investitionskosten. Das lasse im Vergleich zu anderen attraktiven Projekten in der Pipeline der Erlebnis Akademie AG Bad Doberan ausscheiden. Das Unternehmen bedauere die Projektabsage sehr und bedanke sich bei allen Projektbeteiligten für die Zusammenarbeit und Unterstützung.

Der Baumwipfelpfad sollte an der Rennbahn entstehen. Eingang und Parkplätze sollten hier gebaut werden. Über eine Brücke über Molli-Gleis und Landesstraße sollte es dann in den gegenüberliegenden Wald gehen.

Jochen Arenz bedauert die Absage. „Wir haben als Stadt alles versucht, um das Projekt zu ermöglichen und haben den Investor sehr unterstützt.“ Vor allem der ehemalige Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt, Norbert Sass, habe sich bezüglich des Projektes sehr verdient gemacht. „Ich kann die Entscheidung gegen den Standort nachvollziehen. Allein die Querung der Molli-Schienen hätte Unsummen gekostet.“

Für das Projekt war bereits ein Bebauungsplan „Rennbahn, Baumwipfelpfad“ in Erarbeitung, mussten Straßen-, Bahn- und Waldrecht beachtet werden. Seit 2018 liefen die Planungen.

Von Anja Levien