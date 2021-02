Bad Doberan

8 Uhr beginnt der Unterricht für Klaas Lembke. Der 16-Jährige ist in der 10. Klasse der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg in Bad Doberan und macht dieses Jahr seinen Abschluss. Durch die Corona-Pandemie fühlt er sich für die Prüfungen nicht beeinträchtigt. Mit der Maskenpflicht in der Schule komme er gut zurecht. Statt sechs Stunden Unterricht hat er vier Stunden mit jeweils 40 Minuten. Zu Hause löst er dann Aufgaben, die ihm Lehrer über die Lernplattform „itslearning“ bereitgestellt haben.

„Die Hauptfächer Englisch, Mathe und Deutsch habe ich jede Woche“, erzählt Klaas Lembke. Für Bio, Chemie, Geografie, Sozialkunde und Geschichte erhält er abwechselnd alle 14 Tage Präsenzunterricht. Heißt aber nicht, dass er nur alle zwei Wochen dafür lernen muss. Für alle Fächer gibt es über die Lernplattform Aufgaben.

Langeweile im Lockdown

Dass er als Abschlussschüler wieder Unterricht bekommt, findet der Bad Doberaner gut. „Es ist viel besser. So kann man auch direkt Fragen stellen.“ Aufgrund der Corona-Regeln ist seine Klasse geteilt. Mit ihm sitzen noch neun andere Schüler mit im Klassenraum. Die anderen Schüler und Freunde zu sehen, sei sehr gut, „damit man im Lockdown nicht so vereinsamt“. Denn seinem Hobby, dem Handballspielen, kann Klaas Lembke gerade nicht nachgehen. Er spielt beim Doberaner SV und trainiert dort die C-Jugend, erzählt er. Da sei es in der Freizeit schon sehr langweilig geworden.

Im Lockdown vertreibe er sich jetzt die Zeit mit dem neuen Familienhund, der fünf Monate alt ist, oder er spiele Playstationspiele online mit seinen Freunden.

Fünf Prüfungen bis zum Abschluss

Drei schriftliche und zwei mündliche Prüfungen liegen vor dem 16-Jährigen Ende April, Anfang Mai. „Ich fühle mich gut vorbereitet“, sagt er. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich durch die Pandemie weniger gelernt habe.“ In der Abschlussklasse würden die Inhalte wiederholt werden. „Das kann man auch gut im Homeschooling.“ Seine Facharbeit, die er in einer mündlichen Prüfung verteidigen muss, habe er im Fach Sport zum Thema Leistungssport geschrieben.

Dass er wegen eines Abschlusses im Corona-Jahr bei der Ausbildungsbewerbung Nachteile erfahre, glaube er nicht. „Ich fühle mich nicht benachteiligt. Wir haben ja Prüfungen und zeigen dort unsere Leistung.“

Klaas Lembke möchte eine Ausbildung zum Pflegefachmann absolvieren. Sein Berufsziel sei der Notfallsanitäter. Traurig sei er darüber, dass es wahrscheinlich keine Abschlussfeier geben werde.

