Achterbahn für Luxusliner „Global Dream“ dreht in Güstrow erste Runden

Unbemannt dreht ein Wagen der neuen Achterbahn „ Spike Coaster“ auf einer Freifläche in einem Gewerbepark in Güstrow seine ersten Runden. Im April 2019 hat der Münchner Hersteller Maurer Rides hier mit dem Aufbau der Bahn zu Testzwecken begonnen.

„Wir haben einen Platz in unmittelbarer Nähe der Werft gesucht“, erklärt Projektleiter Marco Hartwig. Denn diese Achterbahn soll als „Space Cruiser“ die Attraktion im „Dream Park at the Pier“ auf dem mit 9100 Passagieren größten Kreuzfahrtschiff der Welt, der „ Global Dream“, werden.

Der Luxusliner wird gerade auf den MV Werften gebaut, vom Mutterkonzern, der malaysischen Genting-Group in Auftrag gegeben. 2021 soll das Schiff von Wismar nach Asien ausgeliefert werden und hier seine erste Fahrt von China nach Australien antreten.

Für Testaufbau der Bahn Platz in Werftnähe gewählt

Kurze Wege für den Ab- und dann wieder Aufbau der längsten Achterbahn auf See waren das Ziel des Herstellers. Montage- und Inbetriebnahmezeit auf dem Kreuzliner mit 2500 Kabinen so kurz wie möglich halten, deshalb sei die Schiffsattraktion an Land in Güstrow aufgebaut worden, wie Hartwig erläutert. 93 Stützen aus Stahl wurden errichtet, auf denen sich 37 Schienenelemente mit einer Gesamtlänge von 303 Metern entlangziehen.

„Mit dem Testaufbau soll unter anderem die speziell für die Schiffsmontage entwickelte Installationsmethodik getestet werden. Zudem können die Stromschiene und die Zahnstange entlang der Achterbahnschiene, die für die Erzeugung und Übertragung im Elektromotor notwendig sind, bereits im Vorfeld an Land installiert werden. Dies spart wertvolle Zeit bei der Schiffsmontage“, sagt Projektleiter Hartwig.

Nach dem Aufbau an Land würden alle 93 Stützpunktkoordinaten erfasst und an die Werft zur Vorbereitung und Positionierung für die Deckfundamente weitergeleitet. „So können wir die richtige Position auf dem Schiffsdeck sicherstellen.“

Rasantes Fahrvergnügen auf dem Schiffsdeck

Drei Wagen für jeweils zwei Personen, die hintereinander sitzen, werden auf der Achterbahnstrecke auf dem Schiff unterwegs sein. Nach dem Verlassen der Station beginnt die rasante Fahrt mit einer Beschleunigungsstrecke. Kraftvolle Motoren ermöglichen eine Beschleunigung von bis zu 1,1 g. „Das ist vergleichbar mit dem Start eines Formel1-Wagens“, sagt Hartwig.

Es folgen zwei eng beieinander liegende geneigte 90-Grad-Kurven. Dann passiert der Wagen zwei sogenannte „Camelbacks“, „mit dem Gefühl, aus dem Sattel gehoben zu werden“, beschreibt es Hartwig. Nach einer 360-Grad Abwärts- und Aufwärtsspirale endet die Tour nach 303 Metern wieder am Bahnhof. Die reine Fahrzeit betrage 35 bis 45 Sekunden, so Hartwig. Mit maximal 60 km/h sind die Wagen unterwegs, die von den Fahrgästen mit Gasgriff und Touchscreen selbst gesteuert werden können.

20 Meter pro Sekunde

„Dabei kommuniziert jedes Fahrzeug immer mit der Hauptanlagensteuerung“ betont der Projektleiter, so dass automatisch eingegriffen werden kann, und die Wagen nicht zu dicht auffahren. So eine interaktive Achterbahn gebe es weltweit noch nicht. „Dass der Fahrgast ins Fahrgeschehen eingreifen kann, ist das Besondere dieser Bahn, deshalb haben die Werften großes Interesse an diesem Produkt“, sagt Hartwig.

Der Eigenantrieb der Spike-Wagen, Kraftübertragung durch die Zahnleiste, permanente Stromversorgung ermöglichten einen Betrieb der Achterbahn bis zu Windgeschwindigkeiten von 20 Metern pro Sekunde.

Schon zweite Achterbahn auf See für Münchner Firma

Das Traditionsunternehmen aus München, eine Tochter der Maurer SE, ist spezialisiert auf den Bau von Freizeitparkattraktionen für Kunden weltweit. Die letzte Achterbahn wurde für das Mirabilandia-Resort bei Ravenna in Italien ausgeliefert und 2019 eröffnet. Auch für den Spaß auf See wurde bereits eine Achterbahn gebaut und auf dem Testgelände in Kirchheim bei München auf Herz und Nieren geprüft. Diese Bolt-Bahn wurde an die Werft Meyer im finnischen Turku ausgeliefert und wird derzeit dort auf dem neuen Kreuzfahrtschiff „Mardi Gras“von Carnival Cruises installiert.

In Güstrow geht unterdessen der Testbetrieb weiter. Nach ganz langsamen unbemannten Fahrversuchen, in denen vor allem die Verbindung zwischen Fahrzeug und Steuerung geprüft wird, folgen Tests mit Dummys und zum Schluss mit Personen, kündigt der Projektchef an. Er rechnet damit, dass Ende August die Inbetriebnahme abgeschlossen werden kann.

Die Termine des Abbaus und der Montage der Achterbahn, die nach Kundenwunsch türkisblau daherkommt, werden mit der Werft abgestimmt. Neben dem „Space Cruiser“ sollen dann noch weitere Attraktionen im Themenpark an Deck der „ Global Dream“ für den Nervenkitzel auf See sorgen.

„ Global Dream “ wird auf MV Werft Wismar fertiggestellt

Doch noch ist nicht ganz klar, wie es mit dem Bau des größten jemals in Deutschland produzierten Kreuzfahrtschiffes, das derzeit in der Werft in Wismar liegt, und mit dem Kreuzfahrttourismus überhaupt weitergeht. Das Coronavirus hat die Branche schwer getroffen. Gerade wurden 175 Millionen Euro zur Rettung der Werften freigegeben, aus einem Guthabenkonto, das der Genting-Konzern Hongkong für Krisensituationen während des Baus der Globalschiffe bestückt hatte.

Die 342 Meter lange „ Global Dream“ der Reederei Dream Cruises ist für den asiatischen Kreuzfahrtmarkt konzipiert worden, dem nach der Corona-Pandemie eine schnelle Erholung vorausgesagt wird. Ob das Flaggschiff der „Global“-Serie wie geplant 2021 die MV-Werft in Wismar verlassen kann, ist fraglich. Die Achterbahn ist auf alle Fälle demnächst startklar.

