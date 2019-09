So war das erste Polo-Turnier in Heiligendamm

Heiligendamm

Mit großem Tross durch das ganze Land: Aus München ist Familie Kawamoto angereist zum 1. Arena Polo Masters in Heiligendamm. Der Vater Joe Reinhardt und die Kinder Ken, Leah und Runa spielen mit. Dazu haben sie insgesamt 12 Pferde mitgebracht.

Teams werden von Sponsoren unterstützt

Die meisten Gäste, die im abgesperrten VIP-Bereich die Sonne und das Buffett genießen, wurden von den zahlreichen Sponsoren der einzelnen Mannschaften eingeladen, sagt Organisator Matthias Ludwig. Nur wenige haben die Eintrittspreise von bis zu 180 Euro selbst gezahlt. Der Organisator schätzt die Besucherzahl auf 500 Menschen an jedem der drei Turniertage. „Ich bin zufrieden“, sagt er. Claudia Meyer ist eine Bekannte des Unternehmers. Sie hat bereits häufiger Polo-Turniere besucht. „Mir gefällt daran, dass die Tiere so gut behandelt werden“, sagt die Malerin. „Am Abend werden sie noch mal ausgeritten und gut gepflegt. Ich finde, das sieht man ihnen an“, sagt die Malerin aus , die eigenen Angaben zufolge fast jeden Monat im Grandhotel logiert.

Zur Galerie Acht internationale Teams spielten auf kleinem Feld vor der große Kulisse des Grandhotel Heiligendamm.

„80 Prozent Pferd, 20 Prozent Mensch“

Tatsächlich müssen die Spieler während einer Partie, die aus vier Vierteln (Chuckas) besteht, mehrmals die Pferde wechseln. „Beim Polo geht es zu 80 Prozent um das Pferd und nur zu 20 Prozent um den Menschen“, sagt Lilly Brey. Sie ist ebenfalls aus München angereist, um den Kawamotos mit den Tieren zu helfen. „Die Pferde müssen versorgt sein: gesattelt, gestriegelt, gefüttert und geputzt.“ Leah Kawamoto spielt – mit Unterbrechungen – schon über zehn Jahre lang Polo. „Meine Geschwister und ich sind über unseren Papa zu dem Sport gekommen. Er wollte das unbedingt spielen. Aber jetzt macht es uns auch super Spaß.“ Ansonsten spielen die Kawamotos allerdings meistens Rasenpolo. In Heiligendamm tritt Leah Kawamoto erstmalig in einem Arena-Polo-Turnier an. Der Unterschied zwischen beiden Varianten liegt in der Größe des Spielfeldes und der Anzahl der Spieler pro Team. Das Feld auf dem Rasen vor dem Kurhaus ist nur 30 mal 60 Meter lang, gespielt wird zwei gegen zwei. Beim Rasenpolo sind es doppelt so viele auf einem wesentlich größeren Feld. Insgesamt acht Mannschaften sind bei der Veranstaltung dabei, vier Herren- und vier Frauenteams. „Es ist das erste Mal, dass in Mecklenburg-Vorpommer ein Arena-Polo-Turnier gespielt wird“, sagt Matthias Ludwig.

Die Idee für das Turnier in Heiligendamm entstand spontan. Erst im Juli begann Matthias Ludwig mit der Planung. Er hat jedoch bereits Erfahrung in dem Bereich, stellte schon auf Rügen und in Warnemünde Turniere auf die Bühne. Matthias Ludwig ist selbst zwar kein Reiter. „Ich bemühe mich aber etwas besonders zu schaffen, damit Mecklenburg-Vorpommern eine hochkarätige Veranstaltung mehr hat.“

Ein teures Vergnügen

Aus einer anderen Perspektive, vom Seebrückenvorplatz, beobachten Zuschauer das Geschehen. Wir sind hier gelandet, weil die Kinder sich die Pferde ansehen wollten“, sagt Barbara Wellner. Die Kielerin ist mit Mann Henning und den Söhnen Bo und Klaas auf Wochenendurlaub „Es sind auch wirklich schöne Tiere“, sagt die ehemalige Reiterin. „Und sicherlich teuer.“ Die Kulisse vor dem Grand Hotel sei malerisch, die Veranstaltung selbst kurzweilig. Allerdings: „Es ist schon klar, für welche Zielgruppe das ist, wenn man sich das hier alles anguckt.“

Dass Polo ein teurer Sport ist, sagt auch Claudia Meyer. „Was das alles kostet.“ Einige der Tiere würden sogar den Winter über extra in wärmere Länder gebracht.

Das Grand Hotel unterstützt die Veranstaltung, unter anderem beim Aufbau der Zelte, des mobilen Stalls und der Parkplätze. Etwa eine Woche hat er gedauert. Außerdem sind mehrere Gärtner des Hauses während des Turniers im Dauereinsatz. Nach jedem Spiel walzen sie das Gras wieder platt und bessern unebene Stellen aus. Das Grün wird während des Turniers arg in Mitleidenschaft gezogen. Das sorgt auch Zuschauer Henning Wellner: „Der Rasen ist morgen hin.“

Beach-Polo am Strand zieht viele Zuschauer an

Von Cora Meyer