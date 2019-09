Admannshäger Teiche werden entschlammt

Admannshagen

Die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen will jetzt die Entschlammung von zwei Teichen im Ortsteil Admannshagen in Angriff nehmen. „Die Gewässer an der Poststraße und im Mitteldorf sind tatsächlich in einem ziemlich schlechten Zustand“, sagte Hans-Peter Stuhr auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. „Wir sollten die Arbeiten so schnell wie möglich auf den Weg bringen.“

Die Gewässer sind in einem ziemlich schlechten Zustand – wir sollten die Arbeiten so schnell wie möglich auf den Weg bringen.“ Hans-Peter Stuhr, Gemeindevertreter Quelle: Sabine Hügelland

Denn ist zu viel Schlamm im Teich, kann im schlechtesten Fall kein Löschwasser mehr bereitgestellt werden. „So schlimm ist es aber noch nicht“, machte Gemeindevertreter und Wehrführer Torsten Reske deutlich. Bei einer Überprüfung der Löschwasserteiche hatte die Wehr zuletzt festgestellt, dass die Gemeinde zu 99 Prozent abgedeckt ist – lediglich für einen kleinen Bereich im neuen Wohngebiet Am Ellernbruch treffe das nicht zu.

Ohnehin soll die Feuerwehr ab 2020 mit Blick auf externes Löschwasser unabhängiger werden. Dann soll das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 das mehr als 20 Jahre alte Einsatzfahrzeug ersetzen und statt wie bisher 600 Liter künftig 2000 Liter Wasser mit sich führen können. So kann der Erstangriff direkt erfolgen und die Wasserversorgung muss nicht erst über Hydranten oder Löschwasserteiche aufgebaut werden.

Arbeiten sollen zum Frühjahr 2020 abgeschlossen sein

Bei der Entschlammung der Teiche in Admannshagen ist dennoch Eile geboten: „Das sollte vor dem 28. Februar gemacht werden“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister und Bauausschussvorsitzende Heiko Dasenbrook. „Die Zeit drängt.“ Denn in der Winterzeit greife man noch am wenigsten in die Abläufe der Natur ein.

Die Entschlammung kostet rund 82 000 Euro – die endgültige Zahl erfahren wir erst, wenn ein Labor den Schlamm untersucht hat.“ Heiko Dasenbrook, Gemeindevertreter Quelle: Lennart Plottke

Weil der nächste Hauptausschuss erst Ende Oktober tage und erst dann konkrete Beschlüsse gefasst werden können, müsse Planer Karsten Voigtländer schon jetzt in die Spur geschickt werden, um die entsprechenden Aufträge zeitnah auslösen zu können, machte Hans-Peter Stuhr deutlich: „Das können wir über einen Protokollpunkt regeln.“

Nach aktuellen Schätzungen dürften die Kosten für die Entschlammung der beiden Teiche bei rund 82 000 Euro liegen, sagte Dasenbrook: „Die endgültige Zahl erfahren wir erst, wenn ein Labor den Schlamm untersucht und entsprechend eingeordnet hat.“ Dass dabei der Preis ganz schnell steigen kann, hatte die Gemeinde im Jahr 2016 erlebt. Damals wurde der Bauerteich vor der Bargeshäger Kulturscheune gesäubert – für satte 74 000 Euro.

Sondermüll sorgte für deutlich höhere Kosten

Diese hohe Summe war das Ergebnis einer Schlammuntersuchung, bei der eine Belastung mit Schwermetallen, Benzopyren und PAK festgestellt wurde. Die Stoffe werden als Sondermüll eingestuft – deshalb konnte der belastete Schlamm nur kostenintensiv auf eine Deponie verbracht und nicht einfach auf den Feldern verteilt werden.

Für die Unterhaltung von insgesamt sechs Teichen ist die Gemeinde selbst verantwortlich – um fünf Gewässer, die auch als Regenwasser-Rückhaltebecken dienen, kümmert sich der Zweckverband Kühlung ( ZVK). „Damit wir einen Überblick über die gesamte Situation des Lösch- und Regenwassers in unseren Orten bekommen, ist Planer Karsten Voigtländer zur Sitzung des Bauausschusses am 7. Oktober eingeladen, um uns über den aktuellen Stand zu informieren“, sagt Heiko Dasenbrook. Denn auch mit Blick auf mögliche Hochwasserereignisse sei eine Entschlammung der Teiche wichtig: „Sie haben dann eine nicht zu unterschätzende Pufferfunktion.“

Von Lennart Plottke