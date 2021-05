Admannshagen-Ausbau: Startschuss für neuen Radweg an der Tannenstraße

Admannshagen

In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten am neuen Radweg in Admannshagen-Ausbau. Los geht es an der Tannenstraße am 25. Mai. Deshalb wird der Bereich zwischen dem Ende der Wohnbebauung und der Straße Zu den Tannen zunächst bis zum 28. Mai für den Verkehr voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten am gesamten Radweg Richtung Lichtenhagen-Dorf sollen am 30. Juni abgeschlossen sein. In dieser Zeit kann es immer zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen.

Aktuell endet der Geh- und Radweg in Admannshagen-Ausbau kurz vor dem Ortsausgang an der Tannenstraße. 2016 hatte die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen diesen Weg gebaut, einen Regenwasserkanal verlegt und eine Fahrbahnentwässerung installiert, um in diesem Bereich künftig Überschwemmungen zu vermeiden. Jetzt soll der Radweg über die Gemeindegrenze hinaus verlängert werden und die Lücke zum Weg Zu den Tannen der benachbarten Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen schließen. 508 Meter müssen hier überbrückt werden. Der neue Radweg soll in Asphaltbauweise errichtet werden und 2,50 Meter breit sein.

Verbesserte Entwässerung

Auf der gesamten Länge wird ebenfalls eine Entwässerungsmulde angelegt und an die Vorflut angeschlossen. Dazu kommt eine sieben Meter breite Feldhecke entlang der Strecke. „Für die Maßnahme wurde eine Förderung in Höhe von 161 250 Euro bewilligt“, sagte Bürgermeister Uwe Leonhardt (parteilos). „In unserem Haushalt stehen 218 000 Euro zur Verfügung – bei Bedarf wird der Restbetrag aus liquiden Mitteln finanziert.“

Seit Jahren wird in der Gemeinde über eine Weiterführung des Radweges an der Tannenstraße diskutiert. Immer wieder galt es, neue Planungen zu erarbeiten und Auflagen zu erfüllen. Zuletzt forderte die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock die Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes. Das ist jetzt abgearbeitet.

Von Lennart Plottke