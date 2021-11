Admannshagen-Bargeshagen

 „Was wäre unsere Gemeinde ohne den Kulturverein?“, fragt lächelnd Hans-Peter Stuhr, Gemeindevertreter und Mitglied des Vereins. „Organisiert er doch Konzerte, Lesungen, Kabarett oder für die Kleinen Puppenspiele. Und das nun schon seit zehn Jahren. Und die Bilanz kann sich sehen lassen.“

Auf seine Initiative hin als damaliger Bürgermeister wurde der Kulturverein Admannshagen-Bargeshagen am 27. Oktober 2011 gegründet. Der Auftrag der Gemeinde: „Bringt Leben in die Bude!“ Und er wurde ernst genommen, denn seitdem bereichert der Verein das kulturelle Leben nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Region in bedeutendem Maße und in hoher Qualität.

Feier wegen Corona nicht möglich

Konkrete Bilanz über die Kulturarbeit zog der Vorsitzende des Vereins Dr. Wolfgang Dalk, der dem Verein seit 2014 vorsteht, auf der jüngsten Vollversammlung. „Gern hätten wir Gemeindemitglieder und weitere Gäste zu einer schönen Feierlichkeit eingeladen, um unser zehnjähriges Bestehen würdig zu begehen und unseren Dank für die Unterstützung und den Zusammenhalt der Kulturträger der Gemeinde auszusprechen“, bedauert der Vorsitzende. „Doch angesichts der Beschränkungen durch Corona blieben wir unter uns.“

Anfänge im Gerätehaus der Feuerwehr

Wolfgang Dalk verwies in seiner Rede auf eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. „Bis heute sind wir voller Tatendrang“, erzählt der ehemalige Hochschuldozent und Gründer des Kabaretts ROhrSTOCK sowie Leiter des Kabaretts KaHROtte, der für seinen Kulturverein brennt. „Begonnen haben wir mit 14 Mitgliedern. Und damals hatten wir noch keinen Raum. Die Feuerwehr unter Torsten Reske sprang ein, und so wurde 2012 das Gerätehaus der Feuerwehr zum Ort der ersten Veranstaltung mit dem Kabarett ROhrSTOCK. Platz fanden hier 134 Personen, die von den Kameraden der Feuerwehr mit einem Imbiss versorgt wurden. Die Feuerwehr steht uns bis heute immer hilfreich zur Seite, dafür unseren Dank und unsere Anerkennung. Mit der Eröffnung der Kulturscheune am 30. November 2012 hat der Kulturverein nun einen schönen und flexibel gestaltbaren Ort für Veranstaltungen mit Ton- und Lichtanlage, ein vorzeigbares kulturelles Kleinod.

Bis zum Stopp durch Corona vor etwa zwei Jahren konnten 76 Veranstaltungen geboten werden, von denen 49 ausverkauft und auch die anderen gut besucht waren. Einige Höhepunkte waren Konzerte von Andreas Pasternack, die Aufführung plattdeutscher Stücke der Lichtenhäger Plattsnuten oder Claudia Hackers Puppenbühne Kleines Theater, das Kabarett Pfeffermühle Leipzig, der Auftritt von Stefan Kreibohm und Leif Tennemann.

Verein braucht Nachwuchs

„Jazz & Swing der Extraklasse brachte Dr. Blues & Friends in die Kulturscheune“, schwärmt Rosemarie Barten-Buck, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Seit 2013 gehöre ich dem Verein an. Kultur ist für mich ein wichtiger Teil im Leben, deshalb ist die Arbeit hier für mich Herzenssache. Wir sind eine gute Truppe, engagiert und offen für Neues. In unserer Tätigkeit versuchen wir möglichst viele Interessen zu berücksichtigen. Und am Herzen liegt mir: Nachwuchs brauchen wir, um die Kulturarbeit auf hohem Niveau zu halten.“

Mit der Kulturscheune hat der Verein die besten Bedingungen dafür. So loben die Künstler die schöne Atmosphäre und freundliche Aufnahme. Sie fühlen sich hier wohl.

Nun hoffen die Mitglieder, dass es mit dem Konzert von Dr. Blues & Friends am 20. November und mit einem Puppenspiel von Ulrike Hacker am 30. Januar 2022 weitergeht.

Von Wilma Welzel