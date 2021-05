Admannshagen/Rostock

Marco Helwig steht in der Sarg- und Urnenausstellung des Rostocker Bestattungshauses Vonthien und zeigt auf verschiedene, ganz unterschiedliche Exemplare. „Wir haben hier beispielsweise eine Urne mit der Hansa-Kogge drauf, es gibt aber unter anderem auch die Möglichkeit, sein ganz persönliches Foto verewigen zu lassen“, sagt der 37-Jährige und wirkt, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Dabei hat der Admannshäger einen höchst ungewöhnlichen Jobwechsel hinter sich: Vom Musiker zum Bestatter – noch vor gut einem Jahr hätte sich Helwig diese berufliche Wendung sicher nicht vorstellen können.

Anfang 2020 waren die Auftragsbücher für seine verschiedenen Bandprojekte mit Marco & Friends oder Paratax voll, als Tontechniker und Mitarbeiter einer Rostocker Agentur für Eventlogistik hatte Helwig gut zu tun, die Saison stand vor der Tür. „Ich konnte zwar keine Riesenschritte machen – aber durch diese Vielzahl von Jobs hatte ich schon ein gutes Einkommen“, betont der Künstler. „Zum Leben war’s okay.“

Corona-Hilfen und Hartz IV zum Leben zu wenig

Dann kam Corona – und mit der Pandemie die Zeit der Lockdowns und massive Kontaktbeschränkungen. Plötzlich war gar nichts mehr okay – da konnten auch Corona-Hilfen oder die beantragte Hartz-IV-Unterstützung wenig helfen: „Ich musste mir was einfallen lassen – da habe ich mich an die Zeit vor rund 15 Jahren erinnert.“ Damals musste Marco Helwig seinen Job als Koch wegen einer Fischallergie an den Nagel hängen. „Danach habe ich einige Praktika gemacht – unter anderem auch bei einem Bestattungsinstitut in Nauen bei Berlin.“

Eine spannende Zeit sei das gewesen, sagt Helwig: „Am Ende habe ich mich aber zum Kaufmann für Touristik und Freizeit umschulen lassen“. Für ihn dennoch die „B-Variante“ – zumal die Musik nach und nach einen immer größeren Platz in seinem Leben eingenommen hatte: „Das habe ich dann quasi hauptberuflich gemacht.“

Jetzt geht es also auch ein bisschen zurück zu den Wurzeln. „Die Idee, als Bestatter arbeiten zu wollen, ist ja nicht neu“, macht Marco Helwig deutlich. „Und als ich auf dem Internetportal eBay-Kleinanzeigen eine passende Stelle gefunden und mich darauf beworben hatte, wurde ich im März gleich zu zwei, drei Tagen Probearbeit eingeladen.“ Offenbar für alle Beteiligten eine gute Entscheidung – denn seit April ist der 37-Jährige nun beim Rostocker Bestattungshaus Vonthien angestellt.

Ein Beruf wie viele andere

Seit 2005 sei die Bestattungsfachkraft erst ein Beruf mit dreijähriger Ausbildung, erklärt Helwig: „In diesem Gewerbe gibt es aber viele Quereinsteiger – später bekommt man hier diverse Zusatzqualifikationen, mit denen man beispielsweise auch als Trauerredner, Trauerbegleiter oder Thanatopraktiker arbeiten kann.“ Thanatopraktiker sorgen für eine ästhetisch und hygienisch einwandfreie Aufbahrung eines Verstorbenen – etwa eines Unfallopfers. Im Rostocker Betrieb sei er neben Büroarbeiten auch draußen unterwegs: „Ich erledige Abholungen, Einsargungen oder die hygienische Versorgung.“

Eine Frage, die er regelmäßig gestellt bekomme: „Wie geht es dir dabei?“ Nicht anders als den meisten Leuten in ihrem Beruf, stellt Helwig klar: „Wir haben ja zu den Verstorbenen keinen persönlichen Bezug – für uns ist das völlige Normalität, denn wir wissen, wie wir uns verhalten müssen.“

Und wenn das kulturelle Leben endlich wieder hochgefahren wird? „Dann hoffe und denke ich, dass beide Welten miteinander vereinbar sind“, erklärt der passionierte Musiker. „In der Regel wissen wir am Jahresanfang, wo wir wann spielen werden – das kann man alles langfristig planen.“

So langsam sehe er auch hier Licht am Ende des Tunnels, sagt Marco Helwig: „Mit der Goliath Show & Promotion GmbH haben wir in Graal-Müritz wieder eine kleine Open-Air-Geschichte vor – da gibt’s im Juli und August jeweils einen Termin.“ Dazu kämen geplante Auftritte auf einigen verschobenen Hochzeiten oder auch der zehnjährige Geburtstag der Marienplatz-Galerie in Schwerin: „Die Feier wurde jetzt zwar verschoben – ich gehe aber davon aus, dass sie in ein paar Monaten stattfinden kann.“

Mit Schlauchmagen schon 60 Kilo abgenommen

Viele gute (berufliche) Nachrichten. Aber auch privat hat Marco Helwig das Zeug zum Gewinner. Nach einem körperlichen Zusammenbruch inklusive Krankenhausaufenthalt beschloss der 37-Jährige vor einigen Monaten, seinem starken Übergewicht den Kampf anzusagen: „Ich habe mir einen Schlauchmagen legen lassen, der Ende Mai zum Bypass umgebaut wird.“ Eine extreme Maßnahme mit ganz offensichtlicher Wirkung: „Mittlerweile habe ich schon 60 Kilo abgenommen“, sagt der Admannshäger stolz. „Als nächstes will ich die 100 knacken – vier Kilo fehlen noch.“

Nach Monaten voll Ungewissheit und Zweifel blickt Marco Helwig jetzt zuversichtlich nach vorn: „Eigentlich geht es mir gut – ich habe endlich wieder eine berufliche Perspektive. Es könnte kaum besser laufen.“

