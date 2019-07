Bad Doberan

Ein freilaufender Hund im Wohngebiet „Ostseewohnpark“ in Bad Doberan war Gesprächsstoff am Freitag in der Münsterstadt. Grund: Das Tier ist auf einem Video zu sehen und sieht einem Wolf ähnlich. Viele Bad Doberaner, die das Video erhielten, gingen daher von einem Wolf aus.

Bürgermeister Jochen Arenz informierte Hartmut Pencz, Wolfsbeauftragter im Landkreis Rostock. Dieser konnte am Nachmittag Entwarnung geben: „Das Video ist seit mehreren Wochen im Umlauf. Es handelt sich um einen Wolfshund.“

Video verbreitet Unruhe

Am Freitagvormittag erreichte Annett Verhorevoort das Video. „Mein erster Gedanke war, dass hier Kinder spielen und mit dem Fahrrad fahren. Wenn die vor dem Wolf weglaufen, ist das für ihn Beute“, sagt die 38-Jährige, die im Wohngebiet lebt. Handle es sich um einen Wolf, sei das angsterweckend.

Nachbar Tim Berger war bei der Polizei und hat die Beamten informiert. Angst hat der 45-Jährige nicht. „Ich glaube, der Wolf hat eher Angst vor dem Menschen. Bei einem Rudel wäre ich beunruhigter.“ Auch Sabrina Schönrock und Alex Koch sind nicht in Sorge. Die Doberaner hatten ebenfalls am Freitagvormittag das Video zugespielt bekommen.

Ebenso Hartmut Pencz. „Ich habe es mir mehrmals angeschaut. Es ist schwierig zu beurteilen, ob es sich bei dem Tier um einen Wolf oder einen Hund handelt“, sagt er. Das Video habe er an das fürs Wolfsmonitoring zuständige Landesamt für Umweltschutz, Natur und Geologie weitergeleitet, um sich weitere Meinungen einzuholen. Diese kannten es bereits.

Wolfssichtung in Bad Doberan sind möglich

Dass ein Wolf in Bad Doberan auftauchen könnte, sei nicht unwahrscheinlich. „Die Wölfe ziehen durch die Lande. Vor drei Monaten ist einer in Ziesendorf nahe der Autobahnabfahrt Bad Doberan überfahren worden“, erzählt Pencz.

Dass Wölfe in Wohngebiete gehen, sei laut Pencz ein untypisches Verhalten. Wer auf ein solches Tier trifft – egal ob Hund oder Wolf – sollte sich zurückhaltend, aber selbstbewusst verhalten. „Keine Annäherung an das Tier versuchen, es nicht in die Enge drängen“, rät Pencz.

2016 Schafe bei Reddelich gerissen

Zuletzt war im Januar 2016 ein Wolf in der Region vermutet worden, als auf einem Hof bei Reddelich neun gerissene Schafe entdeckt worden waren. Die Tiere hatten Bissspuren an Kehle und am Hinterteil. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock untersuchte die Tiere und nahm Proben. Dabei hatten sich Hinweise auf einen Hund verdichtet, eine DNA-Anlayse lieferte dann den Beweis.

Sechs Wolfsrudel leben in MV

Gegenwärtig könne in Mecklenburg-Vorpommern von sechs Rudeln, einem Wolfspaar und zwei sesshaften Einzelwölfen ausgegangen werden, teilt Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, mit. Vier Rudel lebten in der Kalißer Heider, Kaarzer Heide, Nossentiner Heide und Ueckermünder Heide, zwei grenzübergreifend zu Brandenburg und zu Polen. Das Wolfspaar lebe in der Region Jasnitz.

Informationen über einen Wolf in der Region Bad Doberan lägen dem Ministerium nicht vor. Es komme immer wieder zu Einzelsichtungen und Hinweisen auf Wölfe in MV. „Es ist nach bisherigen Erkenntnissen davon auszugehen, dass es sich dabei in der Regel um wandernde Wölfe handelt“, so Klaußner-Ziebarth. „Eine verlässliche Angabe zur tatsächlichen Anzahl der in MV lebenden Individuen der Art Wolf kann nicht erfolgen, da dazu sowohl Wanderbewegungen als auch natürliche und nicht natürliche tödliche Abgänge bekannt sein müssten.“

