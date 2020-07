Bad Doberan

Lange Wartezeiten, chaotische Verkehrs­verhältnisse, unzufriedene Kundschaft: „Beim Wertstoffhof im Gewerbegebiet Eikboom gibt es ständig Ärger“, sagt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Vor allem samstags stauen sich hier die Autos ohne Ende – da muss sich dringend etwas ändern.“ Das hatte bereits Ende vergangenen Jahres die JA!-Fraktion in der Stadtvertretung ähnlich gesehen und einen Beschluss eingebracht, wonach sich Arenz mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rostock in Verbindung setzen sollte, um eine Änderung des Bewirtschaftungssystems zu erwirken.

„Der Wertstoffhof wird super angenommen, der Landkreis Rostock hat hier eigentlich ein Erfolgsmodell geschaffen – jetzt werden wir von diesem Erfolg überrollt.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Dieses System sei in der Tat mehr als „unglücklich“, sagt Arenz: „Der Hof ist beispielsweise am Montag geschlossen – aber gerade am Wochenende erledigen die Leute ihren Grünschnitt und wollen den dann auch ­loswerden. Deshalb ist es hier auch dienstags regelmäßig übervoll.“ Ein weiterer Knackpunkt sei nach ersten Gesprächen zumindest teilweise entschärft worden: „ Weil sich die Ein- und Ausfahrt an der gleichen Stelle befindet, war es hier viel zu eng – das wurde jetzt verbreitert.“

Gelände ist für wachsenden Bedarf zu klein

Grundsätzlich sei das Gelände für den wachsenden Bedarf viel zu klein, macht Arenz deutlich: „Der Wertstoffhof wird super angenommen, der Landkreis Rostock hat hier eigentlich ein Erfolgsmodell geschaffen – jetzt werden wir von diesem Erfolg überrollt.“ Dabei gebe es kurzfristig machbare Maßnahmen, die für ein wenig Entspannung sorgen würden: „Ich habe beispielsweise den Vorschlag gemacht, die Grünschnitt-Annahme nach draußen zu verlegen.“ Auch ein Abbiegepfeil nach rechts bei der Ausfahrt vom Gelände würde die verkehrliche Situation verbessern, ist Arenz überzeugt: „Leider wurde davon bislang noch nichts umgesetzt.“

Eine große Veränderung könnte darüber hinaus eine Einbahnstraßenregelung bringen, meint Doberans Bürgermeister: „Nach den Sommerferien möchte ich deshalb alle ansässigen Gewerbetreibenden einladen und über die Möglichkeit sprechen, im Gewerbegebiet einen Verkehrsring zu schaffen – dann hätten wir eine linke Abbiegespur auf den Hof, und auf der anderen Spur könnten die Autos geradeaus frei weiterfahren.“

Kaum positive Effekte durch Digitalisierung

Eine andere Maßnahme habe hingegen nicht die erhoffte Wirkung erzielt: „Vor einigen Monaten wurde die Erfassung der Wertstoffe digitalisiert – wirklich verkürzt haben sich die Wartezeiten dadurch nicht.“ Seit Sommer vergangenen Jahres können mit Hilfe mobiler Geräte Herkunft, Art und Menge der angelieferten Abfälle sowie deren Ausgang und Verwertung erfasst werden – um Abläufe zu vereinfachen und Kosten zu sparen.

Perspektivisch müsse der Wertstoffhof deutlich erweitert werden, stellt Jochen Arenz klar: „Wenn wir den Bebauungsplan 40 erschließen, soll ja auch das Gewerbegebiet weiterentwickelt werden – dann sollte der Hof umziehen und auf einer größeren Fläche neu eingerichtet werden.“ Hier sei auch der Landkreis in der Pflicht, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, so Arenz. Denn eines dürfe nicht passieren: „Wenn die Leute regelmäßig ein, zwei Stunden anstehen müssen, verlieren sie irgendwann die Lust und entsorgen ihre Abfälle einfach im Wald – und das will ja wohl niemand.“

Öffnungszeiten Wertstoffhof, Eikboomstraße 7, Bad Doberan: Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen

Von Lennart Plottke