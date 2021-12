Satow

Obwohl es in der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock gleich zwei Hausärzte gibt, ist der Weg zur Corona-Impfung für die knapp 6000 Einwohner bislang besonders weit. Sie müssen dafür bisher auf Praxen in der Nachbarschaft oder auf das fast 50 Kilometer entfernte Impfzentrum in Laage ausweichen.

In den Praxen von Reinhard Tinz und Karsten Falk gibt es schlicht kein Angebot. Ein Umstand, mit dem viele Einwohner offenbar nicht zufrieden sind. Sie haben bei Lokalpolitikern auf das Problem hingewiesen. Nun gibt es Hoffnung.

Corona-Impfung: „So was machen wir nicht“

Fragt man bei den Ärzten nach Gründen, so geben sie dazu keine Auskunft. Zwar steht auf der Internetseite der Praxis Tinz unter dem Punkt „Leistungen“ auch Impfberatung, doch bei der Frage nach einer Corona-Impfung heißt es von einer Mitarbeiterin schlicht: „So was machen wir nicht.“ Der versprochene Rückruf vom Arzt bleibt aus.

Die Haltung von Karsten Falk dagegen ist bekannt. Er hat sie ausführlich in einem Quartalsbrief (Stand 11.10.2021) niedergeschrieben und auf seiner Internetseite veröffentlicht. So heißt es dort: „Aufgrund der unzureichenden Datenlage bezüglich echter ’pandemiebeendender’ positiven Effekte [...] sowie unklarer mittel-/langfristigen Risiken der experimentellen Covid-19-Impftechnologien bei gesunden Unter-50-Jährigen werden diese bei uns NICHT geimpft.“

Keine Maskenpflicht in Satower Arztpraxis

Allerdings räumt Falk vereinzelte Ausnahmen ein – nach unterschriebener Haftungsfreistellung, versteht sich. Und weiter heißt es: „Gleiches gilt für ,Auffrisch- oder Booster-Impfungen’: Solche sind für vollständig Geimpfte hier in der Praxis nicht regulär vorgesehen.“

Kommentar zum Thema: Satower Arzt impft Patienten nun doch gegen Corona: Bitte keine Häme für Umdenker!

Unter dem Punkt „Schnelltest“ sieht Falk sich laut seinem Quartalsbrief in einer „Diktatur der Mehrheit“. Er schreibt von „Unterdrückung“ und verstehe es als seine Berufspflicht, auf diesen Missstand hinzuweisen. Und auch zum Mundschutz äußert er sich: „Jeder Patient ist bei uns willkommen [...] Wenn Sie keine Maske tragen, gehen wir davon aus, dass Sie diese aus gesundheitlichen Gründen nicht benutzen können.“

„Nicht schön, dass unsere Ärzte nicht impfen“

Was hat das für Folgen in Satow? Es wäre nicht verwunderlich, aber ob die Impfquote in der Gemeinde, zu der neben dem Ort Satow auch Bölkow, Hanstorf, Heiligenhagen, Radegast und Reinshagen gehören, besonders gering ist, lässt sich nicht feststellen. Dazu bräuchte es ein nationales Impfregister – das gibt es in Deutschland nicht.

Und wie sehen die Satower das Vorgehen ihrer Ärzte? „Ich habe seit 25 Jahren meinen Hausarzt hier“, sagt Jürgen Pietz. „Ich bin mit ihm sehr zufrieden, auch wenn er mich nicht impft. Darüber habe ich mit ihm gar nicht weiter diskutiert.“

Der 72-Jährige ist mobil und berichtet: „Ich bin ins Impfzentrum des Landkreises gefahren. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe nie lange und stets im Warmen gewartet.“ Pietz sieht es nicht als großes Problem, dass die Hausärzte im Ort nicht impfen: „Alle, die ich kenne, haben eine Alternative für sich organisiert bekommen.“

Kritischer sieht es Christel Schultz: „Ich finde es nicht schön, dass unsere Ärzte nicht impfen. Ich kann Auto fahren, aber für die älteren Einwohner, die unbeholfen sind oder nicht mobil, für die ist das ganz schlimm.“ Die 65-Jährige gibt zu bedenken: „Auch mit Bus ist es für viele schwierig und zum Impfzentrum fährt sowieso keiner.“

„Wir brauchen unsere Hausärzte“

Auch den Bürgermeister kennt die Situation. Er scheint in einer Zwickmühle zu stecken: „Wir brauchen unsere Hausärzte zur Grundversorgung,“ so Matthias Drese. „Es ist gut, dass wir sie haben.“ In die Pfanne hauen wolle er sie deshalb ausdrücklich nicht.

Aber er sagt auch: „Wir müssen schauen, wie man es hinbekommt, dass die Einwohner sich impfen lassen können.“ Er hatte schon im Sommer ein mobiles Impfteam nach Satow geholt und erneut in der vergangenen Woche. Auch für den Januar habe er bereits Bedarf angemeldet.

Zudem sei er mit dem Kröpeliner Arzt Jörn Freiherr von Campenhausen im Gespräch gewesen. Der habe sich bereit erklärt, auch Patienten zu impfen, die nicht seine sind. Eine logistische Herausforderung für jede Praxis.

Von Campenhausen bestätigt: „Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen. Wenn er da eine Not sieht, können die Leute kommen. Wir haben Impftage angeboten, die auch von Menschen aus Satow wahrgenommen wurden.“ Das Verhalten der Kollegen will er nicht kommentieren. Stattdessen sagt er: „Wir impfen, was wir können. Allerdings gibt es noch immer eine zu niedrige Impfbereitschaft bei den noch nicht Geimpften.“ Ob das auch an Ärzten liegt, die dem Impfen gegenüber skeptisch sind, lässt er offen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umdenken: Arzt impft nun doch

Unterdessen vollzieht sich ein überraschender Wandel bei Karsten Falk. Seine neueste Haltung zum Thema veröffentlicht der Satower nach der schriftlichen Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG am Montag in einem aktualisierten Quartalsbrief: „Aufgrund vermehrter Nachfrage [...] bezüglich der „Booster-Impfungen“ können ab dem 27.12.2021 täglich zwischen 13-14 Uhr Impfungen bei über-50-jährigen Risikopatienten durchgeführt werden.“ Zudem biete die Praxis nun auch Impfungen für alle bislang Ungeimpften an. Als Erklärung für seinen Sinneswandel führt er an: „Aufgrund weitreichender Benachteiligung Covid-19-Ungeimpfter im beruflichen und gesellschaftlichen Leben [...].“

Seine Haltung zum Thema Maskenpflicht wiederholt Falk auch im aktualisierten Schreiben. Viele politische Aussagen sind jedoch inzwischen verschwunden oder gemäßigter formuliert.

Von Juliane Schultz