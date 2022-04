Rostock

Der Countdown läuft: Am Sonnabend (9. April) wird das jüngste Schiff der Rostocker Reederei Aida Cruises getauft. Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel wird die feierliche Zeremonie zusammen mit Kapitän Vincent Cofalka übernehmen. Und die Zuschauer der OSTSEE-Zeitung sind mit dabei. Bereits ab 14.30 Uhr berichten wir hier in einem Liveticker von Bord der Cosma, die aktuell in Hamburg liegt.

Die OZ-Reporter berichten, wer beim feierlichen Taufakt alles dabei ist und was die Stargäste mit dem Schiff verbinden. Außerdem wird der Kapitän ganz genau erklären, was den Neuzugang der Kussmund-Flotte so besonders macht. Schließlich ist die Cosma das zweite Aida-Schiff, das auf LNG-Antrieb setzt, also mit Flüssiggas, und dadurch nachhaltiger unterwegs ist.

Am Abend soll dann der Himmel über der Hansestadt bei der Taufzeremonie erstrahlen – passend zum Motto der Cosma, die Welt bunter zu machen. Für die musikalische Umrahmung der Licht- und Lasershow sorgt der Berliner Star DJ Alle Farben. Die Leser der OSTSEE-ZEITUNG können die spektakuläre Show online miterleben.

Gegen 23.30 Uhr heißt es dann „Leinen los“ – das frisch getaufte Schiff startet dann in Richtung westliches Mittelmeer, wo den Sommer über Kreuzfahrten angeboten werden. Bevor es losgeht, dreht die Cosma in Hamburg aber noch eine Ehrenrunde.

Von OZ/CLG