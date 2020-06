Urlaub in MV - Airbnb in Mecklenburg: Übernachten im Bauwagen oder in der Jurte

Überall im Land gibt es spezielle Unterkünfte für Urlauber. Auf dem Kunterbunthof in Bäbelin (Züsow) haben Weltenbummler André Schumacher und seine Freundin Jenni ein Paradies wie aus einer anderen Zeit für sich und ihre Gäste geschaffen. In Kühlungsborn kann man in einem Bauwagen übernachten.