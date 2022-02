Rostock

Zucchini und Kürbisse müssen immer größer werden, damit der Gartennachbar neidisch ist und auch in der Landwirtschaft sollen Nutzpflanzen immer mehr Früchte tragen, damit der Ertrag stimmt. Dafür wurden und werden Sorten, die diese Kriterien erfüllen, speziell gezüchtet – andere hingegen weniger nachgefragt. Sie sterben so nach und nach aus. Dieser Entwicklung entgegenwirken sollen die Aktionswochen „Saatgut teilen“ in Rostock und MV. Sie starten in diesem Jahr am 1. März.

Genetische Vielfalt der Pflanzen durch Zucht bedroht

„Durch die Industrialisierung der Landwirtschaft und der Marktmacht weniger Saatgut-Konzerne ist die genetische Vielfalt bedroht, die eine wichtige Rolle für die Anpassungsfähigkeit an klimatische Veränderungen spielt“, kritisiert Christine Decker von der Heinrich-Böll-Stiftung MV. Sie gehört zu den Initiatorinnen der dreiwöchigen Saatgutbörse.

Die Idee: Hobbygärtner können an zahlreichen Standorten in Rostock und MV ihr Saatgut alter und seltener Sorten abgeben und dafür anderes abholen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Gemüse-, Kräuter- oder Blumensamen handelt – nur gut beschriftet sollten die Tütchen und Gefäße sein, wenn sie abgegeben werden. Zu Beginn ist bereits ein Grundstock in den aufgestellten Boxen vorhanden. Der stammt laut Angaben der Initiatoren von Privatpersonen und aus Projekten wie „Natur im Garten“ oder „Bunte Höfe“.

Tauschboxen dieses Mal im ganzen Land verteilt

Die Aktion wurde bereits 2019 in Rostock ins Leben gerufen. In diesem Jahr beteiligen sich auch viele weitere Orte in Mecklenburg-Vorpommern, darunter Bad Doberan, Schwerin, Waren, Ludwigslust und Zarrentin. In der Hansestadt stehen die Tauschboxen unter anderem im Botanischen Garten der Universität Rostock, beim Verband der Gartenfreunde in der Viergewerkerstraße, in der Frieda 23, im Heizhaus in der Südstadt, im Pfarramt Biestow und im Zukunftsladen in der Albert-Schweitzer-Straße.

An diesen Stationen kann das Saatgut getauscht werden Standorte in Rostock Ökovilla Hermannstraße 36, 18055 Rostock, Mo-Fr 12.30-16.30 Uhr, Sa 10-14 UhrGreen Goldi Am Vögenteich 25a, 18057 Rostock, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-16 UhrRonja Espresso Doberaner Straße 158, 18057 Rostock, Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 10-16 UhrFrieda 23 Friedrichstraße 23, 18057 Rostock, Mo-So 9-19 UhrUniversität Rostock Parkstraße 6, 18057 Rostock, Mo 9.30-15 Uhr, Di 13.30-19 Uhr, Mi-Do 11.30-17 Uhr, Fr 7.30-13 UhrBotanischer Garten Hamburger Straße 28, 18057 Rostock, Di-Fr 7-19 Uhr, Sa, So, feiertags 9-19 UhrVerband der Gartenfreunde e. V. Viergewerkerstraße 2a, 18057 Rostock, Di 9-12 und 13-17 Uhr, Mi-Do 9-12 UhrBlumenladen „Blumen Engel“ Bei der Tweel 7, 18059 Rostock, Mo-Fr 6-14 Uhr, Sa 6-12 UhrSBZ Heizhaus Tychsenstraße 22, 18059 Rostock, Mo-Fr 9-16 UhrKGA Pütterweg, 18059 RostockWalderlebnisgarten Tannenweg 34A, 18059 Rostock, Do-Fr 14-18 Uhr, Sa 10-18 UhrPfarramt Biestow Am Dorfteich 12, 18059 RostockZukunftsladen Albert-Schweitzer-Straße 24, 18147 Rostock, Mo-Fr 10-16 UhrKüstenmühle Bioland-Gärtnerei Neuhinrichsdorf 18a, 18146 Rostock, Mo-Fr 10-15 Uhr Weitere Standorte in MV Reformhaus Schwester Sylke Mollistraße 17, 18209 Bad Doberan, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 10-13 UhrBiohof Medewege Hauptstraße 12, 19055 Schwerin, Mo-Fr 8.30-18.30 Uhr, Sa 8.30-14 UhrNaturwarenladen De Gaude Kost Strandstraße 3, 17192 Waren (Müritz), Mo-Fr 10-18 Uhr, Do 10-18.30 Uhr, Sa 10-14 UhrSonnenblume Dein Bioladen Friedensstraße 18, 17192 Waren (Müritz), Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 9-13 UhrBioladen Die Zwiebel Mühlenstraße 6, 17109 Demmin, Mo 10-17 Uhr, Di 8-17 Uhr, Mi 10-18 Uhr, Do-Fr 9-18 UhrHofladen der Gläsernen Molkerei in Dechow Meiereiweg 1, 19217 Dechow, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 UhrHofladen Hof Birkenkamp Bresegard Plüter 1, 19230 Bresegard, Sa-So 14.30-18 UhrHofladen Luisenhof in Wiebendorf Lange Straße 30, 19258 Bengersdorf, Di-Do 12-18 Uhr, Fr-Sa 9-18 Uhr, So 14-18 UhrBioladen Gut Gallin Hauptstraße 1, 19258 Gallin, Mo-Fr 8-18 UhrGartenmarkt Sanddorn Storchennest Friedrich-Naumann-Allee 26, 19288 Ludwigslust, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr, So 9.30-12 UhrRegionalwarenladen Schalsee Hauptstraße 15, 19246 Zarrentin, Di-Fr 10-13 und 14-18 Uhr, Sa 10-13 UhrPahlhus Biosphärenreservat Schaalsee Wittenburger Chaussee 13, 19246 Zarrentin, Sa-So 10-16 UhrFörderverein Biosphäre Schaalsee Hauptstraße 13, 19246 Zarrentin, Mo-Fr 9-17 UhrTourist-Information Dömitz Rathausplatz 1, 19303 Dömitz, Mo-Do 10-15 Uhr, Fr 10-14 Uhr

„Saatgut gehört in viele Hände. Genau wie das Wissen, wie wir es selbst vermehren können“, so die Initiatorin der Aktionswochen, Stefanie Busch. In den letzten Jahrzehnten seien bis zu 90 Prozent der bewährten samenfesten Sorten in Deutschland mit ihrer breiten genetischen Ausstattung aus Gärten und von Äckern verschwunden. Das soll sich wieder ändern.

2015 hat die Weltgemeinschaft die Agenda 2030 beschlossen. Eines der 17 Nachhaltigkeitsziele ist, die genetische Vielfalt von Saatgut und Kulturpflanzen zu erhalten. Dieses Projekt soll dazu beitragen. Die Veranstalter hoffen auf rege Beteiligung. Am 10. März findet zudem eine Online-Informationsveranstaltung zum Thema statt.

Von Katrin Zimmer