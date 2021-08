Kühlungsborn

Die Hilfsbereitschaft für die Bürger, die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geworden sind, hält in der Region rund um Bad Doberan an. Die Tourismus GmbH in Kühlungsborn hat entschieden, die Einnahmen des Konzertes von Alex Christensen am 25. August im Konzertgarten Ost dem Hessischen Heilbäderverband für die Kurorte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Münstereifel zu spenden.

Die Aktion #KURstadthilftKURstadt hat die Stadt Bad Nauheim ins Leben gerufen. Im Gegenwert der Spenden, die zu 100 Prozent den Menschen in den beiden Orten zugutekommen, wird im Wäldchen des Goldsteinparks Bad Nauheim zusätzlich ein Baum gepflanzt.

Das Konzertticket kostet 20,21 Euro, die Anzahl ist auf 600 begrenzt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es ist der dritte Anlauf von Alex Christensen, ein Konzert im Ostseebad zu geben. Beim ersten Mal verhinderte ein Sturm den Auftritt, im vergangenen Jahr dann die Coronapandemie.

Von Anja Levien