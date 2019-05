Klein Nienhagen

Bücher von an die 300 Seiten schrieb Harri Engelmann in der Vergangenheit. Jetzt sind es Stadtgesprächs-Kolumnen, wie zum Beispiel „Gott der Affen“ über das Thema Alkohol und dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das diesen Stoff verdauen kann. „Das zeugt davon, wie lange wir ihn schon konsumieren, so dass der Körper sich daran gewöhnte“, sagt der 71-Jährige.

All seine Lektüren sind keine Blümchendienste am Leser, sondern emotionale Berg- und Talfahrten. Engelmann packt Themen an, wie in seinem bekannten Roman „Russenblut“ (2009). Darin erfährt ein 14-jähriger Junge, dass sein eigentlicher Vater ein sowjetischer Frontoffizier ist. Ein Buch, mit dem sich Engelmann innerlich frei von der Vergangenheit machte und sie aus der Erinnerung ans Licht brachte.

Angekommen in der Abgeschiedenheit

Wenn Harri Engelmann mit einem Buch beginnt, hat er das Geschehen bereits im Kopf – bis zum Schluss. Seine Frau Roswita Engelmann ist Bauingenieurin. Beide stammen aus Rostock. „Anfang der 1980er Jahre bekamen wir Lust auf ein eigenes Haus, auf Abgeschiedenheit“, so der Schriftsteller. Sie kauften ein altes Haus, bauten es um und zogen 1984 ein. „Alle rieten uns ab: Einsamkeit, weite Wege, Einöde. Nichts davon ist für uns eingetreten“, sagt er. „Wir sind beide Menschen, die sich gut mit sich alleine beschäftigen können. Und wenn wir Trubel suchen: Dafür ist das Auto da. Nicht nur dass wir unsere Entscheidung nie bereut haben, wir genießen das Leben hier.“

Protagonist wird durch Traumata zum Mörder

Sein Haus, in dem er mit seiner Frau, mit der er drei Kinder hat, lebt, steht an einem Hügel mit Blick auf Pferde und Felder. In einem winzigen Raum entstanden seine Bücher – er braucht ihn als inspirativen Schutzkokon. Auch sein letztes Werk mit dem Arbeits-Titel „Hiobs Botschaft“ schrieb er dort. Vier Jahre arbeitete Harri Engelmann an dem Roman, der von den 60er Jahren bis zur Wendezeit in einer trostlosen Gegend um Braunschweig spielt. Es habe ihn fasziniert, hineinzusteigen in die Tiefen eines Mannes, der durch traumatische Kindheitserlebnisse zum Mörder wird. Noch sucht er einen Herausgeber. Es sei nicht einfacher geworden für Schriftsteller. „Hiobs Botschaft“ ist das erste Buch von Engelmann, welches eine komplett erfundene Handlung besitzt: Der Protagonist ist erfolgreicher Chef einer Werbeagentur, der durch das Antriggern ungelöster Traumata zur Tat schreitet.

Vom Kfz-Meister zum Schriftsteller

Harri Engelmann ist Mitglied im „ Walter Kempowski Verein“ in Rostock und hat den Schriftsteller, der 2007 verstarb, selbst noch kennen gelernt. Der Klein Nienhäger war früher als Kfz-Meister tätig und begann Mitte der 1970er Jahre, nebenher – nach seiner Arbeit – bis spät in die Nacht zu schreiben. Ab Mitte der 1980er gehörte er der Förderklasse des Schriftstellerverbandes Rostock an und absolvierte ein Fernstudium am Institut für Literatur in Leipzig. „Kurz vor der Wende wurde ich noch Mitglied im Schriftstellerverband der DDR.“ Sein Debüt, „Signale im Regen“, erschien 1987 und ist eine Sammlung von Erzählungen. 1998 folgte „Aufzeichnungen eines Autoverkäufers“, 2000 kam sein Erzählband über das Leben in der NVA, „Japanischer Garten“, heraus. Seit 2008 arbeitet Engelmann ausschließlich als freier Schriftsteller.

Sabine Hügelland