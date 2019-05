Bad Doberan

In die Stadtparlamente von Bad Doberan und Kühlungsborn ziehen neue Wählergruppen ein. Die Initiative Zukunft erreichte im Ostseebad aus dem Stand gleich zwei Mandate und 10,7 Prozent der Stimmen. In der Münsterstadt ist die Bürgermeisterliste Jochen Arenz mit 15,7 Prozent auf Anhieb mit vier Sitzen vertreten. Die CDU ist Wahlgewinner in den Städten Kühlungsborn, Bad Doberan, Kröpelin und Neubukow sowie in der Gemeinde Satow.

Wer es in die Gemeinde- und Stadtvertretungen geschafft hat, wo es zu Stichwahlen kommt und was die Wahlgewinner und -verlierer sagen: Hier ein Überblick.

Kühlungsborn

Das Ergebnis der Wahl der Stadtvertreterversammlung

Reaktionen auf das Wahlergebnis

Bad Doberan

Neue Gesichter in der Stadtvertretung

Wahlgewinner sind überrascht

Amt Bad Doberan-Land

So reagieren die Bürgermeisterkandidaten auf die Stichwahlen

Retschow nach Wahl ohne Bürgermeister

Amt Neubukow-Salzhaff

Alten Bürgermeister sind auch die neuen

Satow

Union trotz Verlusten vorne

Kröpelin

Grüne erkämpfen Sitz im Rathaus

Neubukow

CDU bleibt stärkste Fraktion

Anja Levien