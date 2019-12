Alles bio: Frische Fuhre für die Suppenküche

Vorder Bollhagen

2000 Kilogramm Kartoffeln, 5000 Eier – diese Menge an frischen Lebensmitteln hat das Gut Vorder Bollhagen allein im vergangenen Jahr an den Treffpunkt Suppenküche sowie die Doberaner Tafel geliefert. „Wir unterstützen diese Projekte bereits seit mehr als zehn Jahren“, sagt Julius Jagdfeld von der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm und packt gemeinsam mit Irina Sommer (l.) und Ursula Schröder die nächste Fuhre zusammen. „Bei uns ist alles bio, alles organisch – diese Qualität bekommen manche Restaurants nicht.“

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG 2019 für den Treffpunkt Suppenküche. Die Ostseesparkasse Rostock stellt dafür kostenfrei das Spendenkonto zur Verfügung. IBAN: DE 21 1305 0000 0201 1066 80 BIC: NOLADE21ROS Empfänger: Treffpunkt Suppenküche Betreff: „Helfen bringt Freude 2019“ Die Spender werden in der OSTSEE-ZEITUNG namentlich genannt. Wer das nicht möchte, vermerkt dies bitte auf der Überweisung.

Der Treffpunkt Suppenküche bietet täglich zwei warme Mahlzeiten an. Jeder Gast ist willkommen. Zwischen 80 und 100 Essen werden am Tag ausgegeben. Neben den Lebensmittelspenden werden Nudeln, Reis und Co. auch dazugekauft. Damit der Betrieb weiterlaufen kann, unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr den Treffpunkt, der in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan ist. Findet auch Julius Jagdfeld gut – und legt selbst 500 Euro in den Spendentopf.

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke