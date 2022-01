Als Fahrradfahrer im Landkreis Rostock den Bus nutzen? Häufig schwierig

Bad Doberan

Wer im Landkreis Rostock mit dem Fahrrad unterwegs ist und einen Teil der Strecke mit dem Bus zurücklegen möchten, kann beim Busunternehmen Rebus nicht unbedingt damit rechnen, mitgenommen zu werden. Das hat laut Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk verschiedene Gründe. Einen Ausbau der Busflotte auf eine garantierte Fahrradmitnahme wird es vorerst nicht geben.

„Es besteht kein Anspruch auf die Mitnahme eines Fahrrades in Bussen“, sagt Thomas Nienkerk im Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft, Bau, Planung und Umwelt des Landkreises Rostock. Dieses geschehe nur, wenn die Sicherheit und Ordnung in den Fahrzeugen nicht gefährdet sei. Das Problem: Viele Busse sind für die Fahrradmitnahme gar nicht ausgebaut. Und dort, wo es Stellflächen für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen gibt und ein Fahrrad stehen könnte, haben die ersteren beiden Vorrang.

Dabei gibt es eine Fahrradkarte für den Verkehrsverbund Warnow (VVW), zu dem Rebus zählt. Sie kostet 3,50 Euro im gesamt VVW-Gebiet. Fahrradfahrer zahlen 1,40 Euro für einen Transport ihres Zweirades im Stadtverkehr in Bad Doberan, Güstrow und Bützow.

Eva und Reinhard Firzlaff sind passionierte Fahrradfahrer. Das Ehepaar aus Bad Doberan war schon auf Radwegen an Donau, Oder oder Elbe unterwegs und fährt auch viel durch den Landkreis Rostock. „Wir fahren öfter von Bad Doberan nach Warnemünde“, sagt Reinhard Firzlaff. Die beiden Bad Doberaner würden das Angebot nutzen, wenn man Fahrräder in Bussen im Landkreis Rostock mit Sicherheit mitnehmen könnte. „Das wäre auch gut, um das Hinterland anzubinden“, sagt Eva Firzlaff. So könnte man beispielsweise nach Schwaan oder Güstrow eine Tour radeln und zurück mit dem Bus fahren. Aber auch eine Fahrradtour von Bad Doberan nach Rerik wäre dann attraktiver.

Auf ihren Fahrradtouren in Deutschland seien sie schon öfters auf den Bus angewiesen gewesen, beispielsweise, wenn sie eine Panne mit dem Fahrrad hatten. Und auch im Landkreis Rostock haben sie ihr Zweirad schon im Bus transportiert. „Als wir von einer Radreise in Rostock ankamen, fiel der letzte Zug nach Bad Doberan aus. Im Bus konnten wir die Fahrräder in den Gang schieben, weil es kaum Fahrgäste gab“, erinnert sich Reinhard Firzlaff.

Bus mit Radanhänger: Nicht überall möglich

Die Fahrradmitnahme sei eine große Herausforderung, weil viele Fahrzeuge die Anforderung an die Beförderung nicht erfüllen, so Nienkerk. Die Gefahr bei einer Vollbremsung sei gewaltig, wenn das Rad nicht gesichert sei. „Wir haben durch die barrierefreien Sitzplätze Platz im Bus verloren. Wenn die Fahrradmitnahme garantiert werden soll, gehen in den Fahrzeugen weitere Plätze verloren.“ Zudem müsste dann die Frage geklärt werden, wer für die Sicherung zuständig ist: Fahrgast oder Busfahrer. Möglich wäre es auch, einen Anhänger an den Bus anzukoppeln. Das würde aber nur auf geraden Strecken funktionieren, wo der Bus nicht in abgelegene Dörfer fahren müsse, so Thomas Nienkerk. Denn hierbei müssten auch die Wendemöglichkeiten und die Größe der Bushaltestellen beachtet werden.

Umfrage: Würden Sie eine Fahrradmitnahme nutzen, wenn es bessere Bedingungen gäbe?

Im Raum Güstrow sei jahrelang ein Fahrzeug mit Hecklastenträger im Einsatz gewesen. „Das Personal hat das Fahrrad gesichert.“ Doch die Räder wurden mit den Jahren immer größer und schwerer, „sodass es sich nicht bewährt hat“. Im Bereich Güstrow, Teterow und Linstow gebe es Möglichkeiten, die Räder in die Busse zu stellen. „Dort, wo es Flächen zulassen, nehmen wir Fahrradfahrer mit.“ Die Entscheidung liege aber immer beim Fahrpersonal.

Es sei die Ausnahme, dass es Probleme in Bezug auf die Nicht-Mitnahme von Fahrrädern gegeben habe. „Im ländlichen Raum ist es manchmal Thema, wenn nur die letzte Meile mit dem Fahrrad zurückgelegt werden soll.“ Die Nachfrage nach Fahrradkarten im Landkreis Rostock sei bisher sehr gering gewesen.

Fahrradstrecken im OZ-Test Die OZ-Lokalredaktion plant im Frühjahr einen Radwegetest. Wir wollen uns genau anschauen, wie gut Dörfer und Städte miteinander verbunden sind, warum es seit Jahren an bestimmten Stellen zu keinem Lückenschluss kommt und wie sicher auch die Schulwege für die Kinder sind, die mit Fahrrad fahren. Falls Sie eine bestimmte Strecke im Kopf haben, die wir uns anschauen sollen, melden Sie sich gerne unter bad-doberan@ostsee-zeitung.de.

Wer im Landkreis Rostock mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann auf einigen Strecken auf die Bahn zurückgreifen. So gibt es eine Regionalverbindung der Deutschen Bahn zwischen Wismar und Rostock mit Halt in Neubukow, Sandhagen, Kröpelin, Reddelich, Bad Doberan, Althof, Parkentin und Groß Schwaß. Von Güstrow fährt mehrmals täglich eine S-Bahn nach Warnemünde mit mehreren Halten im Landkreis, darunter in Schwaan und Pölchow. In Regionalbahnen und S-Bahnen gibt es Fahrradabteile. Zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn fährt die Mecklenburgische Bäderbahn Molli. Hier werden Fahrräder im Fahrradwaggon transportiert.

Von Anja Levien