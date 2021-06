Bastorf

Die Bürgermeister Manfred Wodars und Kai-Uwe Schlotmann können aufatmen: Ihre Gemeinden haben wieder mehr finanzielle Spielräume. Sie wurden von ihren DDR-Altschulden aus dem Wohnungsbau entlastet.

Innenminister Torsten Renz übergab am Mittwoch in Bastorf jeweils einen Bewilligungsbescheid. Für die Gemeinde Alt Bukow geht es um rund 94 600 Euro, in der Gemeinde Am Salzhaff belaufen sich die Altschulden auf rund 61 300 Euro. Einen weiteren Bescheid über rund 81 600 Euro erhält die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen im Amt Bad-Doberan-Land per Post.

Unverschuldete Schulden

„Als bislang einziges ostdeutsches Bundesland unterstützen wir unsere Kommunen beim Abbau der sogenannten DDR-Wohnungsbaualtschulden“, sagte Innenminister Torsten Renz. „Es sind Verbindlichkeiten, die ihnen unverschuldet im Zuge der Deutschen Einheit aufgebürdet wurden. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute einen weiteren Meilenstein erreicht haben und den Startschuss für die Auszahlungen geben können. Der Entschuldungsfonds ist ein Segen für viele Kommunen, die endlich ihren Kernhaushalt beziehungsweise ihr kommunales Wohnungsunternehmen von der Altschuldenlast befreien können und wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommen.“

Geld frei für Straßen und Feuerwehr

Darüber freut sich auch Manfred Wodars. „Mit dem Geld sind wir aus der Haushaltssperre raus“, sagt der Bürgermeister von Alt Bukow. Die Gemeinde kann nun wieder Dorffeste planen, sich um die Senioren kümmern und die Feuerwehr unterstützen. „Und wir brauchen das Geld dringend für den Straßenbau“, sagt der Bürgermeister. „Das sind erhebliche Summen.“

Wohnblocks schon lange verkauft

Viele Städte und Gemeinden beziehungsweise kommunale Wohnungsunternehmen haben auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch finanzielle Lasten, die ihren Ursprung im volkseigenen Wohnungsbau der DDR haben. Mit dem Einigungsvertrag gingen sowohl das zur Wohnungsversorgung genutzte volkseigene Vermögen als auch die anteiligen Schulden auf die Städte und Gemeinden über.

Ebenso wie die Gemeinde Alt Bukow hat auch die Gemeinde Am Salzhaff ihre Wohnungen schon vor einiger Zeit verkauft. „Wir zahlen seit Jahren für etwas, zu dem wir gar keinen Bezug mehr haben“, sagt Kai-Uwe Schlotmann. Es sei momentan nicht geplant, neuen gemeindeeigenen Wohnraum zu schaffen. Die Kosten seien zu hoch und der Bedarf sei derzeit auch nicht vorhanden, sagt der Bürgermeister vom Salzhaff. Stattdessen will er in die Brandschutzbedarfsplanung investieren.

Die Wohnungsbaualtschulden der kommunalen Wohnungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern belaufen sich heute noch auf etwa 300 Millionen Euro, sagte der Innenminister. Die will das Land nun langsam tilgen. Dafür stehen seit 2020 jährlich 25 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld sollen Kommunen und kommunale Wohnungswirtschaft schrittweise von diesen Krediten entschuldet werden. Derzeit liegen 215 Anträge vor, die gerade bearbeitet werden. „Etwa 70 Prozent davon werden wir auf Null setzen“, sagt Torsten Renz.

Von Cora Meyer