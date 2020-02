Alt Karin: Kastanienallee bald ohne Kastanien?

Alt Karin

Licht und Schatten bei den Bäumen in der Gemeinde Carinerland – auch im übertragenen Sinne. So gab es von Anwohnern und der Bürgermeisterin ein dickes Lob für die Gemeindearbeiter und ihre Leistungen beim fast vierwöchigen Januar-Baumschnitt in Kirch Mulsow und Clausdorf: „Ich bekomme viele Anrufe von den Anwohnern und möchte das große Dankeschön an die Gemeindearbeiter weitergeben – also gute Arbeit und keine leichte Arbeit“, betonte Bürgermeisterin Heike Chrzan-Schmidt vor den Gemeindevertretern und einigen Gästen der öffentlichen Sitzung vom 4. Februar.

Zuvor hatte Heike Chrzan-Schmidt darauf verwiesen, dass diese Arbeiten damit natürlich nicht überall erledigt seien: „Wir haben ja noch zwölf, 13 andere Dörfer, wo ebenfalls was getan werden muss – aber der Anfang ist gemacht – gut gemacht.“

In Alt Karin musste dagegen ein ganzer Kastanienbaum „abgenommen“ werden. „Da war Gefahr in Verzug“, begründete die Bürgermeisterin die Fällung. Ein Ast war dort bereits abgebrochen, wie auch ein dicker an einer Kastanie im unmittelbaren Kreisstraßenbereich. Auch für diesen zweiten Baum liege bereits eine Fällgenehmigung vor: „Er muss eigentlich so schnell wie möglich runter.“

Alle Bäume im Dorfzentrum sollen erkrankt sein

Das große Problem der Alt Kariner Kastanienbäume an der nach ihnen benannten Allee: Sie seien alle erkrankt. „Da werden wir uns etwas überlegen müssen, wie es in der Perspektive weitergeht“, sagte Heike Chrzan-Schmidt und erinnerte an die lange Diskussion über die große Linde am Gemeindehaus. Als diese vor Jahren auseinanderzubrechen drohte, waren zwei sehr dicke, stammähnliche Abzweigungen mit einem Metallband fixiert worden, damit sie nicht weiter auseinanderbricht: „Aber wenn man sie jetzt sieht...“.

Die alte gespaltene Linde vorm Alt Kariner Gemeindehaus. Oben in der Mitte ein Metallband zum Erhalt des Baums. Quelle: Thomas Hoppe

Die für das Baumkastaster des Amtes Neubukow-Salzhaff und hier auch für das allgemeine Ordnungsrecht zuständige Mitarbeiterin, Jeannette Sachs, hätte die Gemeinde schon gewarnt, da die Linde so aussehe, als ob sie jeden Moment auseinanderbrechen. Ein Fällung wäre natürlich bedauerlich, aber es wäre noch viel schlimmer, wenn jemandem etwas passieren würde. „Wir werden uns also auch mit den Kastanien überlegen müssen, wie wir weiter vorgehen müssen.“

Wie Jeannette Sachs dazu vor den Gemeindevertretern erläuterte, hätte sie sich gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises die Kastanien schon mehrfach angeguckt: „Erst schien die Sache einfach zu sein, weil sie alle wirklich sehr krank sind, teilweise mit dem Bakterium ,Pseudomonas’ und Pilzen befallen. Doch dann habe sich herausgestellt, dass das hier ein Biotop ist – deshalb möchte die Behörde nun ein Gutachten dafür haben: Dass jemand noch einmal sagt, es ist wirklich so.“

Alt Kariner wollen das Ortsbild wieder aufarbeiten

Wenn es dann so sein sollte, dass die Bäume gefällt werden müssten, müsse die Gemeinde beraten, was weiter getan werden solle – dann seien auch die Alt Kariner ein bisschen gefordert. „Wie können wir dieses Stückchen hier anlegen, was wollen wir tun?“

„Neue Bäume pflanzen, die zum Klima passen – einfach um das Dorfbild wieder aufzuarbeiten“, warf prompt die Alt Karinerin Bärbel Schenke von ihrem Besucherplatz ein. Aus ihrer Reihe wurde zudem begrüßt, dass die Behörde ein Gutachten fordert: „Wenn wirklich alle Bäume wegkommen oder ein Großteil, wird nämlich das zentrale Bild von Alt Karin komplett beschädigt.“

Schließlich kommt dabei auch das Alter der Kastanienbäume zur Sprache, denn sie sollen bereits zwischen 120 und 150 Jahre alt sein, einst vom Gutsbesitzer Graf von Bernstoff aufgeforstet.

Brigitte Böldt, Anwohnerin: „Wenn die grün werden, sind das meine Kastanien!“ Quelle: Thomas Hoppe

Man dürfe nicht vergessen, dass Kastanienbäume nur circa 200 Jahre alt würden. Somit hätten die kranken Alt Kariner Kastanien, die in ihrem Leben auch schon mal gekappt worden sein sollen, keine hohe Lebenserwartung mehr, erklärte Jeannette Sachs weiter. „Wenn Gefahr in Verzug ist, werden die betroffenen Kastanien abgenommen“, sagte die Bürgermeisterin.

„Wenn man seit 50 Jahren aus seiner Wohnung auf diese Bäume schauen kann, interessiert man sich dafür, ob sie nun alle weg müssen, oder... Ich bin damit alt geworden: die Kastanien gehören mir, wenn sie grün werden“, erläuterte Brigitte Böldt ihr besonderes Verhältnis zu den Kastanien in Kirchennähe.

Sie ist sich übrigens sicher, dass die Bäume mit Nistkästen nicht von der Miniermotte befallen werden: „Aber die Kastanien sind ja nun morsch.“

Von Thomas Hoppe