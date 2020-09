Alt Karin

Auch AKK – der Alt Kariner Kinderklub – lässt sich von Corona nicht unterkriegen. Das alljährliche Zeugnisfest musste zwar noch wegen der Virusgefahr auf der Strecke bleiben, doch mit einem Angebot im Rahmen der regionalen Jugendsozialarbeit unter dem Motto „Fit durch Sport und Spiel“ wollte der Alt Kariner Kinderklub am 17. September diesen Verlust im Freien ausgleichen. „Deshalb haben wir hier ein paar kleine Stationen aufgebaut, Sackhüpfen, Eierlauf, Bogenschießen, Büchsenziel- und Gummistiefel-Weitwurf“, erklärt Charlene Francke, Mutti von drei Kindern und im August vor fünf Jahren Mitbegründern des Kinderklubs. „Einen kleinen Hindernisparcours wollte Christian auch noch machen“, ergänzt die 38-Jährige.

Gemeint ist damit der Jugendsozialarbeiter vom Arbeiter-Samariter-Bund, Christian Heldt, der sich seit Jahren im ganzen Bereich des Amtes Neubukow-Salzhaff in Kooperation mit den Gemeinden um abwechslungsreiche Freizeitangebote für Kinder- und Jugendliche kümmert. In Rerik sei er mittlerweile drei Mal die Woche, vor der Pandemie kam er auch in Neubukows Grundschule. Für die Gemeinde Carinerland wäre Alt Karin quasi der zentrale „Veranstaltungsort“ in dieser Sache: „Vor Corona gab es einen entsprechenden Aushang und alle wussten, hier ist was im und am Gemeindehaus los.“

Mit einer Schatztruhe voller Preise

Jetzt sei das durch die Pandemie alles komplizierter und mindestens bis zum 31. Oktober seien Veranstaltungen in den Gemeinderäumen ja tabu: „Aber die Kinder sind alle bedürftig, wollen alle was erleben und sich beschäftigen.“ Deshalb hat er an diesem Tag eine Schatzkiste dabei, voller Preise, aus der sich jedes Kind nach und nach – je nach erreichter Punktzahl – etwas aussuchen kann.

Als nächstes sieht Christian Heldt eine Aufgabe in Rakow, in der Gemeinde Am Salzhaff, auf sich zukommen. Denn auch dort haben sich die Gemeindevertreter kürzlich zur Einrichtung eines Jugendklubs bekannt: „Das passt genau“, schätzt er zuversichtlich ein, auch wenn er sich wohl bald teilen müsse, wie der Mann augenzwinkernd einwirft. Denn der Kröpeliner, der seit gut einem Jahrzehnt beim ASB Jugendsozialarbeit macht, ist auch als Koordinator für die anderen Jugendsozialarbeiter in der ganzen Region unterwegs: „Wir versuchen, uns dafür zweimal im Jahr zu treffen.“ Gerade hätte er zudem die neue Satower Mitarbeiterin in diesem Bereich besucht, „um einfach mal zu gucken, wo es Probleme gibt.“

Auch Kröpelins Jugendtreffleiter dabei

Nicht von ungefähr gehört an diesem Donnerstagnachmittag auch der Leiter der Kröpeliner Begegnungsstätte Thorsten Brost zum Sozialarbeiterteam für die Stationen, an denen sich die teilnehmenden Kinder inzwischen erwartungsfroh sammeln. Auch die Eltern packen überall mit an.

Das Orga-Team und Fyna vorm Start der Alt Kariner Initiative. Quelle: Thomas Hoppe

Sven Francke ist gerade erst von seinem Job bei Scanhaus in Marlow nach Hause gekommen: „Mein Kollege und ich haben in dieser Woche schon zwei Häuser aufgebaut, nächste Woche bin ich unterhalb von Karlsruhe unterwegs. Jedes Jahr stellen wir so um die 55 Häuser auf.“

In seinem Dorf stellt er jetzt Tische und Bänke für die Kinder auf und kümmert sich um den Bratwurstgrill.

Auch AKK-Mitbegründerin Meike Michael aus Alt Karin unterstützt die Aktion, die selbst ohne große Werbung („wegen Corona“) eine Kirch Mulsowerin und ihr Kind anlockte.

Klubraum seit einem halben Jahr dicht

Vor der Pandemie hatte das Alt Kariner Gemeindehaus nachmittags für die Kinder von Carinerland wöchentlich zweimal, immer dienstags und donnerstags, geöffnet. Im Kinderklub wurden dann Hausaufgaben erledigt, gespielt und gebastelt, Halloween und Weihnachten vorbereitet – finanziell unterstützt von der Gemeinde. „Die Kinder sind schon traurig, dass sie nicht in den Klub können. Der ist ja nun schon ein halbes Jahr zu und heute ist es das erste Mal, dass wir wieder was machen“, erklärt eine Mutti und die neunjährige Fyna aus Alt Karin findet das ausdrücklich schön, „weil man hier so viele Sachen machen kann.“ Auch die anderen Kinder finden das sichtlich toll, denn sie wetteifern ausgelassen und fröhlich an den Stationen – bis zum frühen Abend.

Von Thomas Hoppe