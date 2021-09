Kühlungsborn

Wer wissen will, wie es früher einmal in Kühlungsborn aussah, wer sein Haus nach historischem Vorbild sanieren möchte oder wer erfahren will, wie das Hotel heute heißt, in dem er einst Urlaub machte, findet in Wolfgang Baade den richtigen Mann für solche Auskünfte. So nutzte erst kürzlich MDR-Moderator Wolfgang Lippert das fulminante Wissen des 68-Jährigen für eine TV-Sendung aus dem Seebad.

Und auch der NDR schickte dem Mann mit den außergewöhnlichen Ortskenntnissen schon ein Kamerateam ins Haus. Baade gilt schlechthin als der Experte in puncto historisches Ortsbild der vergangenen 130 Jahre.

Diese Fähigkeit verdankt der studierte Informatiker und spätere Angestellter im Rathaus der Stadt einer besonderen Leidenschaft. „Seit über 30 Jahren sammele ich Ansichtskarten“, lüftet Baade das Geheimnis seines speziellen Sachverstandes. Wie es so oft im Leben ist, gibt es auch für dieses Hobby einen ganz banalen Grund: „Nach 1990 suchte ich ein Foto meines Großvaters, der in Ahrendsee Fischer war. Dabei entdeckte ich eine Ansichtskarte von etwa 1907, auf der er mit seinem Boot an der damals noch existierenden Seebrücke zu sehen war.“

2000 Postkarten in Sammlung

Die unerwartete Begegnung mit dem Altvorderen vor der längst vergangenen Silhouette des Ortes fasziniert ihn. Sie wird für ihn zum Auslöser, um intensiv nach alten Postkarten zu suchen. Seither trägt er alles zusammen, was er finden kann. „Die Jagd nach Ansichten von Arendsee, Brunshaupten und Fulgen – nach 1938 Kühlungsborn – wurde fast zur Sucht“, gesteht er. Dafür spricht, dass Wolfgang Baade in drei Jahrzehnten etwa 2000 solcher Postsendungen gesammelt und dafür viel Geld ausgegeben hat.

Alte Ansichten aus Kühlungsborn: Blick von der Seebrücke an den Strand. Quelle: Sammlung Wolfgang Baade

„Als ich damit begann, waren die illustrierten Karten ja noch recht preiswert. Heute muss ich dagegen 20 Euro und noch mehr für seltene Stücke bezahlen. Eine Karte vom früheren Hansa-Haus in Brunshaupten ging auch schon mal für 160 Euro weg. Da habe ich aber nicht mitgeboten.“ Sein ältestes Exemplar, eine Farblithografie, stammt von 1897 und war wesentlich günstiger zu haben. Die Ansicht vom Strandhotel und der Rettungsstation in Ahrendsee ist ihm dennoch lieb und teuer.

Was da so im Internet oder auf Sammlerbörsen angeboten wird, hat er regelmäßig im Blick: „Inzwischen gibt es kaum noch etwas, was ich nicht schon habe.“ Manches sogar mehrfach. Zum Beispiel ein Motiv, das in unterschiedlich kolorierten Varianten herausgebracht, oder ein anderes, das spiegelverkehrt gedruckt wurde.

Zu seinen Lieblingsstücken gehören gezeichnete Ansichtskarten, die das Badeleben von anno dunnemals auf humorvoll-satirische Art darstellen. „Korrespondenzkarten mit Fotomotiven gibt es allerdings erst seit etwa 110 Jahren. Zuvor kamen bis 1894 einfarbige Lithografien und bis 1906 mehrfarbige Farblithografien in den Handel. 1914 konnten dann schwarz-weiße und ab 1970 farbige Echtfotografien an die Lieben daheim geschickt werden“, erklärt er.

Häuser-Rätsel auf Facebook

Täglich mindestens eine Stunde widmet sich der Rentner seinem Hobby. Dann ordnet er Karten in eine der vielen Mappen ein, sucht im Netz den Kontakt zu Anbietern oder beantwortet dort Anfragen zu Karten und ihren Ansichten. Für einige Zeit stellte der Enthusiast sogar täglich eine alte Ansicht auf eine Kühlungsborner Facebook-Seite und ergänzte sie mit Erklärungen.

Spannend machte er es mit einem Häuser-Rätsel, bei dem man sich den Kopf darüber zerbrechen sollte, wo denn wohl dieser Bau einst gestanden habe, beziehungsweise, um welchen es sich heute handele. Die Resonanz war durchaus beachtlich. Baade sieht sich in gewissen Fällen auch als Dienstleister: „Wenn Leute einen guten Grund dafür haben, weshalb sie wissen wollen, wo sich dieses oder jenes Haus befand, wie es einst aussah, wie es genutzt wurde, helfe ich gerne.“

Kühlungsborner Kalender aus Postkarten-Fundus

Seine Kenntnisse sind auch für den Kühlungsborner Heimatverein, dem er seit 1997 angehört, und die Heimatstube im Haus „Rolle“ längst unverzichtbar. Dort sind unter anderem Kopien seiner Ansichtskarten und andere Stücke aus seiner einzigartigen Sammlung zu finden. Auch der alljährlich erscheinende Kalender mit historischen Motiven schöpft aus demselben Fundus. „Dafür wählen der Rühner Fotografen René Legrand und ich alte Kühlungsborner Ansichten aus und stellen sie dem heutigen Aussehen dieser Orte gegenüber“, erklärt Wolfgang Baade das Vorgehen.

Doch nicht allein aus der umfangreichen Ansichtskartensammlung wird in Kühlungsborn Nutzen gezogen. „Ich verfüge nämlich ebenso über ein großes Konvolut an Dokumenten aus vergangenen Zeiten“, sagt der Sammler voller Stolz und deutet dabei auf eine weitere Reihe von dicken Ordnern. Sie enthalten solche Schätze wie Prospekte, Speisekarten, Wanderkarten, Kurkarten und Quittungen aus alter Zeit. Historiker, Tourismus-Experten oder Journalisten bedienen sich gerne für ihre Recherchen dieser seltenen Schriftstücke.

Ist Baades Sammelleidenschaft nach Jahrzehnten intensiver Suche nun mittlerweile befriedigt? „Ich weiß, dass es zumindest bei Karten wohl nicht mehr viel Neues zu entdecken gibt. Doch wenn unerwartet eine Rarität auftaucht, möchte ich sie natürlich gerne haben. Was die Dokumente betrifft, so glaube ich, dass es da noch so manches zu entdecken gibt.“ Das klingt doch sehr nach ungebrochener Begeisterung für das Hobby.

Von Werner Geske