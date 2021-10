Die Gemeinde Bargeshagen will auf die Baufirma Lautus Objektservice zugehen. Noch steht ein Bauantrag für sechs Reihenhäuser an der Hauptstraße im Raum. Ein Notarvertrag über den Verkauf der Alten Molkerei soll alle Zweifel beseitigen. Was in einer Dringlichkeitssitzung beschlossen wurde.