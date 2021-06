Retschow

Die Gebäudegrenzen sind abgesteckt, Stahlmatten sind aufgelegt, am Montag soll der Beton gegossen werden: Das Fundament für die neue Seniorenwohnanlage in Retschow ist so gut wie fertiggestellt. Auf dem rund 4200 Quadratmeter großen Gelände am Kirchweg soll in einem ersten Bauabschnitt ein anderthalbgeschossiges Haus mit sieben Wohnungen und einer Tagespflege entstehen. „Nach sieben Jahren Kampf tut sich hier endlich was“, freut sich Bürgermeister Thomas Schubert (parteilos). „Dieses Projekt ist für unsere Gemeinde schon ein großer Traum.“

Konkreter Entwurf: So soll das neue Haus für altersgerechtes Wohnen in Retschow aussehen. Quelle: OZ

Die Wohnungen hätten eine Größe zwischen 45 und 68 Quadratmetern und seien für Einzelpersonen und auch Ehepaare geeignet, erklärt Dieter Kögler vom Pflegedienst Ostsee aus Bad Doberan, der das Vorhaben bereits seit einigen Jahren in die Tat umsetzen will: „Das erste Obergeschoss ist mit einem Fahrstuhl zu erreichen, es gibt breite Türen auch für Rollatoren und Rollstühle.“ Zur Grundausstattung der Wohnungen gehörten etwa eine Einbauküche, Einbauschränke im Schlafbereich, ein Pkw-Stellplatz sowie Terrassenmöbel, so Kögler.

Gespräche mit zahlreichen Interessenten

Grundgedanke des Bauprojektes: ein Haus für altersgerechtes Wohnen, in dem ein ambulanter Pflegedienst die Bewohner bei Bedarf auch in den eigenen vier Wänden versorgen kann. „Dazu gibt es 21 Plätze für die Tagespflege ,Alte Schule Retschow’ im Erdgeschoss“, sagt Kögler. „Die Menschen sind hier also sehr gut aufgehoben, es wird sich um sie gekümmert.“ So sei unter anderem auch ein Hausnotruf vorhanden.

Apropos: „Wer Interesse an einer der sieben Wohnungen hat, sollte sich jetzt schnell melden – aktuell gibt es dafür schon acht Interessenten.“ In den kommenden Wochen soll es konkrete Gespräche geben – unter anderem auch zu den veranschlagten Mietpreisen.

„Ich denke, dass wir für unser geschnürtes Paket eine angemessene Miete aufgerufen haben“, ist Dieter Kögler überzeugt. „Die Preise am Markt explodieren gerade – Investoren und Bauherren haben richtig komplizierte Rechenaufgaben zu lösen.“ Umso mehr habe man sich um eine faire Preiskalkulation bemüht: „Fakt ist auch, dass Zuzahlungen etwa für Pflegeheime deutlich höher liegen.“

Zudem könne er Interessenten, die jetzt nicht zum Zuge kommen würden, auf den zweiten Bauabschnitt vertrösten, erklärt Kögler. Dann nämlich sind in einem weiteren Gebäude noch einmal zwölf Wohnungen geplant: „Potenzielle Mieter nehme ich gern auf meine Liste.“

Retschower Senioren bevorzugt

Dabei würde man Retschower Einwohner und Menschen mit Pflegebedarf bevorzugen, macht Bürgermeister Thomas Schubert deutlich: „Denn das ist ja unser Hauptziel – alt werden können in Retschow.“ Die Senioren könnten so auch nach einem Umzug ihr soziales Umfeld behalten und auch weiterhin auf kurzen Wegen frühere Nachbarn besuchen, sagt Schubert. Zudem sei für viele Leute, die ihr ganzes Leben in Retschow verbracht hätten, Bad Doberan schon eine Großstadt, meint auch Dieter Kögler.

Er erhoffe sich darüber hinaus einige Synergieeffekte: „Die Wohnanlage liegt unmittelbar neben der Kita – da kann es durchaus generationsübergreifende Aktivitäten geben.“ So könne er sich beispielsweise gemeinsames Gärtnern oder den Einsatz einer „Lese-Oma“ vorstellen, sagt Kögler. Und: „Ältere Menschen könnten den Kindern die Dorfgemeinschaft erklären und was ein Leben auf dem Land ausmacht.“ Im besten Fall würden davon alle Beteiligten profitieren: „Nach der Ausbildung oder dem Studium in anderen Regionen könnten die jungen Leute dann nach Retschow zurückkehren und hier eigene Kinder großziehen.“

Einzug im Februar 2022

Läuft alles nach Plan, soll das Baugeschehen am ersten Gebäude im Dezember abgeschlossen sein, blickt Dieter Kögler voraus: „Im Januar 2022 rechnen wir mit der Bauabnahme für die Wohnungen und der Genehmigung für die Tagespflege nach den geltenden Richtlinien, im Februar sollen die ersten Mieter einziehen.“

Wenn jetzt das Fundament steht, kann die Makra-Bau GmbH umgehend mit dem Hochbau starten. „Die Bauteile für das Holzgebäude werden in Kröpelin vorgefertigt“, erklärt Kögler. „Das neue Haus wird dann relativ schnell in die Höhe wachsen.“

