Bad Doberan

30 Wohnungen in der Heinrich-Seidel-Straße in Bad Doberan sollen besser erreichbar werden. Die Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft Bad Doberan (Wig) plant den Anbau von Fahrstühlen, damit die Mieter einen barrierearmen Zugang erhalten. Dafür hat Mecklenburg-Vorpommerns Bauminister Christian Pegel ( SPD) am Mittwoch einen Förderbescheid übergeben. Das Land steuert 89 000 Euro aus dem Programm „Personenaufzüge, Lifte und barrierearmes Wohnen“ bei. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 560 000 Euro.

„Intakte Städte und gute Wohnbedingungen sind für die Lebensqualität jedes Einzelnen von ausschlaggebender Bedeutung. Mit der Wohnraumförderung leistet das Land deshalb seinen Beitrag zur Verbesserung der qualitativen Wohnraumversorgung, zur Sicherung sozial verträglicher Wohnkosten und zum Erhalt stabiler Wohnquartiere“, so Christian Pegel.

Die Aufzüge sollen im kommenden Jahr gebaut werden, kündigte Wig-Geschäftsführer Arno Gutzmer an. An einem Block in der Ehm-Welk-Straße seien diese bereits angebaut worden. „Das wird gut angenommen“, sagte Gutzmer. Zwar müssten die Hausbewohner immer noch eine Treppe runterlaufen, Christian Pegel erzählte aber, er habe aus Gesprächen erfahren, dass die Menschen lieber eine Treppe runterlaufen als acht hoch.

Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, in dem auch die Wig Mitglied ist, hob hervor, wie wichtig so eine Förderung sei. „Der Aufzug ist wichtig, damit Menschen, so lange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können“, sagte er in Bezug auf die älteren Mieter.

Die Wig versuche, die Wohnungen und was dazu gehöre altersgerecht zu machen. An der Ehm-Welk-Straße wurde daher beispielsweise draußen eine Fahrradbehausung hingestellt, damit die Räder nicht immer in den Keller getragen werden müssen, erläuterte Gutzmer. „Wir versuchen vieles altersgerecht zu machen, um Leute in den Wohnungen zu halten.“

1270 Wohnungen hat die Wig in Bad Doberan. Hinzu kommen weitere, die derzeit an der Bussardstraße entstehen.

