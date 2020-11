Im Ostseebad Nienhagen wurden 2019 zwölf Hinweistafeln am Wegesrand angebracht, die über die Geschichte des Ortes oder Persönlichkeiten informieren, die hier ihre Zeit verbracht haben, darunter beispielsweise der Künstler Lovis Corinth in der Villa Erika. Interessierte erfahren etwas über die ersten Bauten zur Entwicklung des Ostseebades, den alten Gutshof oder die Raketenbasis.

In Kühlungsborn wurde im September 2019 passend zum 800. Geburtstag der St.-Johanniskirche ein Pfad mit acht Stationen errichtet. Der informative Weg führt durch den östlichen Stadtteil Kühlungsborns von der Seebrücke bis zur Kirche in der Schlossstraße. An sieben Stationen ist je eine Schrifttafel mit Informationen zur Ortsgeschichte angebracht, gleich zwei Tafeln sind es an der Kirche.