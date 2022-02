In der OZ-Kneipenserie stellen wir Traditionskneipen der Hansestadt Rostock vor. Heute: die „Altstädter Stuben“ in der Altschmiedestraße, eines der gastronomischen Angebote in der Östlichen Altstadt. Ihr Chef Kai Prestin ist ein „Soßenfan“ und setzt auf norddeutsche Küche mit Einflüssen aus aller Welt.