Am Salzhaff: Erster Spatenstich für 60-Millionen-Investition

„Da kommt wieder ein bisschen Leben ins Dorf“, sagt zufrieden der 16-jährige Lukas Roggentin aus Rakow und sein Opa Dietmar ergänzt lachend, dass das alles hübscher aussehen werde, als der alte Kuhstall. Die beiden reden über die „Ferienanlage Gutshof Rakow“ mit 50 Appartements, einem Hotel-Resort und der quasi nebenan geplanten Ostsee-Wohnsiedlung 55plus.

Für diese Projekte wird an diesem Dienstagnachmittag gleich der erste Spatenstich erfolgen und Dietmar Roggentin bewegt das besonders, denn der 63-Jährige gehört zum Gutshof-Team von Investor Horst Podßun und ist hier derzeit Hausmeister und Gärtner.

Dietmar Roggentin und sein Enkel Lukas begrüßen die Großinvestition. Quelle: Thomas Hoppe

„Das ist ein super Konzept, mit Wohnumfeldverbesserung und touristischem Magneten – ich bin rundum zufrieden“, sagt der unmittelbare Anwohner des Ganzen, Frank Moers. Das wiege auch für ihn alle zwischenzeitlichen Einschränkungen durch Abriss und Aufbau auf.

„Das ist ’ne gute Sache“, betont auch Norbert Kienast, der sich hier zum symbolischen Start der insgesamt 60 Millionen Euro kostenden Projekte eingefunden hat. Die Kienasts wohnen bereits seit 1981 in Rakow. Er war bis 1990 Abteilungsleiter für Futterwirtschaft und Transport in der Agrargenossenschaft, die einst auch den besagten Kuhstall betrieben hatte. „Der Schandfleck im Dorf ist beseitigt“, sagt der Mann fast etwas erleichtert, bedauert aber auch, dass alles so lange dauern musste. Letztlich bringt er jedoch seine Zuversicht zum Ausdruck. „Und der Rest wird auch kommen.“

„Der Schandfleck im Dorf ist beseitigt. Und der Rest wird auch kommen.“ Norbert Kienast Quelle: Thomas Hoppe

Rest ist gut. „Wir beginnen heute mit der Erschließung des ganzen Geländes für eine Ferienanlage mit 50 zu mietenden Appartements, mit der Infrastruktur in Form eines Hotels und für das Wohngebiet 55plus“, sagt dazu dann Horst Podßun vor Dorfbewohnern, Kollegen und Geschäftspartnern. Er erinnert an den Planungsstart im Jahr 2009, die Konzeptüberarbeitung und B-Plan-Änderung in 2017. Als erster Bauabschnitt werde die Straße durch den Park erledigt, um die geschlossene parkähnliche Wohnanlage erreichbar zu machen, in der es selbst keine Grundstückszäune geben werde.

Davor werde der Drei-Seiten-Gutshof auch einen großen Wellnessbereich mit Schwimmbecken und Sauna für die Urlauber sowie die Bewohner der Wohnanlage enthalten. Zum künftigen Hauptgebäude mit dem Frühstücksrestaurant sollen ein großer Saal für Hochzeiten sowie andere Feiern gehören und Räume für die Verwaltung. In einem weiteren Gebäude würden Vermarktung und Verarbeitung regionaler Produkte ermöglicht – „auch damit immer Butter und ein Stück frisches Brot vor Ort sind.“

Von Stallanlagen blieben 35 000 Tonnen Recyclingmaterial übrig

In vier Gebäuden würden die Ferienwohnungen untergebracht, ergänzt Horst Podßun: „So, dass die Leute, die sich hier eine Ferienwohnung kaufen, sie gewerblich vermieten können. Also ihr Geld erst einmal anlegen und auch selbst diese Wohnungen nutzen.“ Auch eine kleine Gaststätte sei hier vorgesehen, heißt es weiter. Zur Herstellung der Straßen und Parkplätze würden die 35 000 Tonnen Stallanlagen-Recyclingmaterials „erster Güteklasse“ fast bis zum letzten Kubikmeter genutzt. Das sei ein Beispiel für echte Kreislaufwirtschaft.

Wenn er davon ausgehe, dass diese Projekte ursprünglich seit siebzehn Jahren reiften, komme er schnell zu der Erkenntnis, „dass so ein Leben eigentlich viel zu kurz ist, um ein bisschen was zu bewerkstelligen“, meint der Rakower Unternehmer und sagt: „Aber ich habe ja noch ein paar Jahre, hoffe ich. Deswegen, denke ich mal, kriegen wir das alles noch fertig und noch ein bisschen mehr.“ Schließlich dankt er allen, die dieses „wir“ ausmachen, weil so ein Weg natürlich nicht allein erfolgreich beschritten werden könne.

„Für die Dorfgestaltung ist das schon in Ordnung, bisher hinkte doch diese Seite des Dorfes baulich hinterher.“ Norbert Quaas Quelle: Thomas Hoppe

Gemeinsam mit Kristina Bukin von der Projektentwicklung und -vermarktung der Ostseesparkasse aus Rostock vollzieht Horst Podßun dann den ersten Spatenstich. Für die junge Finanzexpertin aus der Großstadt ist der Spatengebrauch gar eine Premiere, wie sie lachend verrät. „Sie haben noch nie umgegraben? Wow, wow, Gartenarbeit 1.0!“, ruft der passionierte Landwirt Podßun ins Mikrofon. Und für die historische Erdbewegung gibt es Beifall der Gäste.

Unter ihnen Norbert Quaas (69), der seit seiner Kindheit in Rakow lebt und dessen Mutter, Oma und Onkel hier einst auf dem ursprünglichen Gutshof angestellt waren. Er sagt über die Podßun-Projekte: „Schon dass der Kuhstall weg ist, ist eine große Errungenschaft. Die Entwicklung geht ja auch weiter und es ist jetzt eine andere Zeit. Für die Dorfgestaltung ist das schon in Ordnung, bisher hinkte doch diese Seite des Dorfes baulich hinterher.“

