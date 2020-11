Rakow

Ein Problem, mit dem die Sitzung der hiesigen Volksvertretung am Abend des 9. Novembers quasi begann, dürfte nach dem Ende dieser Zusammenkunft im Gemeindehaus Rakow für die Zukunft schrumpfen. Womöglich auch mit einem klaren Zeitgewinn, denn allein der Tagesordnungspunkt zur Bestätigung der Niederschrift der vorangegangenen Sitzung dauerte diesmal über eine Viertelstunde – fünf Minuten länger, als die Bürgerfragestunde mit Themen wie Regenwasser an einer erneuerten Straße, Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet und zu hartes Leitungswasser.

Die Gemeindevertreterin Astrid Wagener hatte immerhin ein gutes Dutzend Korrektur- und Änderungshinweise zur Niederschrift aufgelistet die jeweils einzeln von der Mehrheit der anderen Gemeinderatsmitglieder akzeptiert oder abgelehnt wurden.

Anzeige

Akteneinsicht soll über Bürgermeister beantragt werden

Offensichtliche Fehler sollen künftig dank einer ab jetzt möglichen Tonaufnahme durch die Protokollanten ausgeräumt werden, Ergänzungswünsche wird es aber sicher weiter geben. So war Astrid Wagener zum Beispiel die Klarstellung wichtig, dass sie sich für ein von ihr angeregtes Bürgermeisterbüro auch die Diele im Gemeindehaus vorstellen könne – es müsse deshalb nicht umgebaut werden.

Kai-Uwe Schlotmann, Bürgermeister Am Salzhaff: „Die Schriftführer sollen den Ton aufnehmen, um künftig umfangreiche Änderungen bei der Billigung und Bestätigung der Niederschriften vorangegangener Sitzungen zu vermeiden.“ Quelle: Anja Levien

Besagter Mitschnittservice zur Dokumentation wird jetzt durch eine entsprechende, vom Gemeinderat mehrheitlich abgesegnete Änderung der Geschäftsordnung der Volksvertretung der Gemeinde Am Salzhaff ermöglicht: „Um künftig umfangreiche Änderungen bei der Billigung und Bestätigung der Niederschriften vorangegangener Sitzungen zu vermeiden“, hatte dazu Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann den Sachverhalt erläutert. Hinzu komme unter anderem, dass Anträge von Gemeindevertretern oder Ausschussvorsitzenden auf Akteneinsicht in der Gemeinderatssitzung an den Bürgermeister zu richten seien.

Neu in der Geschäftsordnung ist auch der Passus, dass „Presse, Rundfunk und andere Medien“ von der öffentlichen Sitzung Bild- und Tonaufzeichnungen anfertigen dürfen, wenn nicht ein Viertel aller Gemeindevertreter dem in geheimer Abstimmung widerspricht. Dagegen sind Bild- und Tonübertragungen der Medien nur zulässig, wenn kein Mitglied der Gemeindevertretung widerspricht. Verwaltungsbeschäftigte, Bürger und Gäste dürfen nur nach ihrer Einwilligung aufgenommen werden.

Wort wird nur zweimal zum selben Thema erteilt

Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter, einer Ortsteilvertretung oder dem Bürgermeister beantragt worden sind, dürfen nur dann durch Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abgesetzt werden, wenn dem Antragsteller zuvor ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag zu begründen. Bislang durften solche Punkte gar nicht gegen den Willen der Antragsteller von der Tagesordnung abgesetzt werden. Neu ist auch, dass jedes Gemeinderatsmitglied nur zweimal zur Sache eines Tagesordnungspunktes sprechen darf.

Astrid Wagener stellte einen umfassenden Änderungsantrag, der mehrere Paragrafen des Entwurfs der neuen Geschäftsordnung betraf. Der wurde schließlich von den anderen Mitgliedern der Gemeindevertretung abgelehnt. Damit fand auch ihr Hinweis keine weitere Beachtung, dass nach einer Rechtsprechung vom Verwaltungsgericht Greifswald, die Kommunalverfassung die Intention hätte, dass jeder Volksvertreter, ohne dass er das in der Gemeindevertretersitzung bekannt geben muss, Akteneinsicht beantragen könne.

Anträge für Breitbandausbau noch möglich

Den anwesenden Bürgern ging es an diesem Abend insbesondere um Probleme mit einer fehlenden Regenwasserleitung im Bereich des Ortsausgangs von Klein Strömkendorf in Richtung Bantow. Dort drohten immer wieder Überschwemmungen. Gemeindevertreter Reneé Kluczenski gab die Empfehlung weiter, dass sich der Zweckverband darum kümmern solle, dass hier die Härte aus dem Leitungswasser komme: „Die Leute in der Gemeinde geben Unmengen für Putzmittel, neue Armaturen und Gerätschaften aus, um den Haushalt halbwegs sauber zu kriegen. Wenn der Zweckverband das zentral übernimmt, wäre das auch ein Beitrag zum Umweltschutz.“

Lesen Sie auch

In Sachen schnelles Internet wurde schließlich festgestellt, dass sich jene Bürgerinnen und Bürger, die einen Breitband-Anschluss wünschten, aber bislang noch nicht in dieser Sache angeschrieben wurden, sich mit ihrem Anliegen sowohl direkt an das Büro des Kreistages wenden könnten, wie Kreistagsmitglied Astrid Wagener sagte, oder wie Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann ergänzte, an das Bauamt von Neubukow-Salzhaff.

Die Umsetzung der Anschlüsse dauere allerdings mindestens noch zwei bis drei Jahre ehe angefangen werde, „ zu buddeln oder irgendwelche Leitungen zu legen“, sagte Astrid Wagener.

Von Thomas Hoppe