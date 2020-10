Am Salzhaff: Klage zurückgenommen, doch Problem bleibt

Rostock

Veronika Arnold aus Klein Strömkendorf schrieb der OZ kürzlich wütend von Betrug, Amtsmissbrauch, Kartenfälschungen und Opferverfolgung – der Landrat hätte sie wegen Verleumdung angezeigt.

Seit mehr als fünfzehn Jahren kämpfe sie im Dorf am Salzhaff gegen „den Raub“ ihres Land- und Hausteils, welche ihr der Nachbar „mit Hilfe des Katasteramtes entgegen Bodenreform und Grundgesetz“ hätte wegnehmen lassen. Nun käme es zu einem Prozess vorm Rostocker Amtsgericht.

Anzeige

Plötzlich stand Mauer mitten im Schlafzimmer

Am Anfang des Ganzen stand wohl ein Mauerdurchbruch vom Nachbargrundstück aus und ab dem Jahr 2003 eine neue Wand im Schlafzimmer der Arnolds. Sie soll errichtet worden sein, als die beiden nicht in ihrer damaligen Zweitwohnung waren und halbiert den ursprünglichen Raum auf eine Breite von etwa 1,50, bei einer Länge von 4,50 Metern.

„Die Nachbarn behaupten, ein Teil meines Hauses liege auf ihrem Grund und Boden, was ein Falschvermesser bestätigt hat“, ärgert sich Veronika Arnold.

Im Laufe der Jahre war sie deshalb immer wieder bei Ämtern und Behörden vorstellig geworden, klagte vor Gericht und füllte ganze Akten mit ihrer Beschwerdepost. Um das Problem zu verdeutlichen, kennzeichnete die Klein Strömkendorferin im März 2015 die Ausdehnung „ihrer Grundstücksgrenzen“ gar mit weißer Ölfarbe auf dem Asphalt der Hauptstraße des Ortes. Dabei kam es zu einer justiziablen Rangelei.

Mittlerweile haben die Arnolds selbst einen großen Stapel mit Karten, Briefen und Fotos zum Thema. Einen kleinen Teil davon hat die Klägerin am 29. Oktober in Rostock dabei.

„Wegen Räumung und Rückbauforderungen“, steht an diesem Donnerstag auf dem Aushang zur öffentlichen Verhandlung der Klage von Veronika Arnold im Amtsgericht an der Zochstraße. Doch die beiden Parteien sitzen fast länger vor der Tür des Verhandlungsraums, als dann vor der Richterin.

Nachdem diese Achim Arnold auf den Publikumsplatz verwiesen hat, weil nur die Frau des 75-Jährigen die Klägerin ist, gibt die Juristin kurz und bündig den Hinweis, dass diese Klage vor dem Amtsgericht „unzulässig“ sei und ergänzt, dass sie das ja auch bereits vorab der Klägerin mitgeteilt hätte. Zudem sei ihr nicht klar geworden, was Veronika Arnold wirklich wolle.

Streitwert statt 5000 mehr als 34 000 Euro

Ungeachtet dessen wäre das Amtsgericht sachlich nicht zuständig, weil die hier geltende Streitwertgrenze von 5000 Euro deutlich überschritten werde. Sie habe das mal ausrechnet, erklärt die Richterin weiter _ „Wenn ich vermute, was Sie wollen“ – und sei so auf eine Streitwertsumme von insgesamt 34 250 Euro gekommen: für Mietausfälle von 2004 bis Juli 2020 in Höhe von 15 840 Euro, für eine Räumung 960 Euro, zuzüglich geschätzter 10 000 Euro für einen Rückbau, 5000 für die Gerichtskosten und 2450 Euro geerbte Schulden beim heutigen Nachbarn.

Außerdem macht die Richterin mehrere verfahrensrechtliche Fehler beim Vorgehen der Klägerin deutlich, wobei es auch um die Rechtskraft eines älteren Rechtstitels, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung sowie die beabsichtigte Ladung eines Vermessers geht: „Wollen Sie die Klage erweitern oder sollte er als Zeuge geladen werden?“

„Wenn Sie das in dieser Form belassen, werde ich die Klage als unzulässig abweisen“, sagt die Richterin schließlich und macht der Klägerin deutlich, dass sie sich jetzt überlegen könne, ob sie noch einen Verweisungsantrag an das Landgericht stellen wolle oder ob sie die Klage zurücknehme: „Wenn Sie die heute zurücknehmen, sparen Sie 882 Euro. Das ist Ihre Entscheidung.“

„Jetzt triumphiert der Hausbesetzer“

„Jetzt triumphiert er doch schon wieder, der Hausbesetzer“, sagt Veronika Arnold ärgerlich und blickt den von ihr Beklagten an. Dessen Anwalt reagiert prompt: „Lassen Sie mal die Beleidigungen sein – das geht sowieso noch weiter. Jetzt stellen Sie einen Antrag oder keinen oder was auch immer, machen sie irgendwas!“

„Ich nehme die Klage zurück“, sagt die Klein Strömkendorferin nach weiteren Überlegungen und verlässt gemeinsam mit ihrem Mann verbittert den Raum. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Trotzdem will Veronika Arnold nicht aufgeben: „Ich suche einen Anwalt, der uns hilft und der sich traut.“ Ihre anderen hätten letztlich nur Angst gehabt, sagt sie zur OZ und holt eine aktuelle Karte hervor, die belegen soll, dass das ganze Klein Strömkendorfer Gebäude, in dem sie mit den Nachbarn lebt, nicht mehr hälftig geteilt ist, wie es zur Bodenreform festgelegt worden war. Dazu zeigt sie Fotos, die das untermauern. Doch das Katasteramt hatte dazu schon vor Jahren der OZ erklärt, dass sich die Grundstücksgrenzen seit 1947 nicht geändert hätten. Doch Veronika Arnold traut den Aussagen nicht. Sie pocht darauf: „Die Mauer soll wieder weg.“

Von Thomas Hoppe