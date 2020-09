Rakow

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Rostock hat die Beschwerden von Astrid Wagener geprüft. Die Rakowerin war im Mai 2019 in die Gemeindevertretung Am Salzhaff gewählt worden und hatte mit Anträgen und Anfragen in der Gemeindevertretung und beim Amt Neubukow-Salzhaff für Unruhe gesorgt.

Sie kritisierte unter anderem, dass Anträge nicht auf die Tagesordnung gesetzt würden und das Amt Neubukow-Salzhaff ihr Informationen vorenthalte, die ihr zuständen. Die Wählergemeinschaft „Am Salzhaff“, die vier Sitze in dem Gremium einnimmt, und zu der auch Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann zählt, sprach von einer Antragsflut, die die Gemeinde zur Handlungsunfähigkeit zwinge. Ein Termin bei der Kommunalaufsicht sollte Klarheit bringen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Zwist in der Gemeindevertretung am Salzhaff

Weitere OZ+ Artikel

„Ein ursprünglich geplanter Termin aller Beteiligten bei der Kommunalaufsicht konnte wegen der Infektionsschutzmaßnahmen in der Corona-Lage nicht stattfinden“, informiert Landkreissprecher Michael Fengler. Dennoch wurde geprüft. „Die Beschwerdeführerin hatte Anfang des Jahres umfangreiche Beschwerden gegen den Bürgermeister, Herrn Schlotmann, den Amtsvorsteher, Herrn Jenjahn sowie die Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Neubukow-Salzhaff, Frau Nausch bei der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde eingereicht“, so Fengler.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Kommunalaufsicht beim Landkreis Rostock habe das förmliche Verfahren durchgeführt und das Amt Neubukow-Salzhaff um Stellungnahme gebeten. „Nach Eingang der Stellungnahme hat eine umfassende kommunalrechtliche Prüfung zu den eingereichten Beschwerden stattgefunden. Bei den in der Anfrage angesprochenen Sachverhalten ergaben sich keine kommunalrechtlichen Verstöße.“

Von Anja Levien