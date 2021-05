Klein Strömkendorf/Rakow

Ein eindringlicher Appell zur Einwohnerfragestunde am vergangenen Montag: „Dich als Bürgermeister, alle Gemeindevertreter und auch das Amt möchte ich doch bitten, dass da unten nicht ohne Sachkunde Bäume zum Schlachten freigegeben werden“, erklärt der Klein Strömkendorfer Harry Gatzke zum Verlust einer bestimmt achtzigjährigen Eiche am Ludwigsluster Platz vorm Salzhaff: „Ein gesunder Baum, mit einem Durchmesser von einem halben Meter – ich begreife das nicht!“

Wurde der Dienstweg eingehalten?

Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann reagiert prompt, indem er den üblichen Dienstweg in solchen Fällen und sein Vertrauen darauf darlegt: „Die Fällungen werden nicht durch uns, sondern durch das Amt – durch Herrn Lessentin – begutachtet. Wenn eine Fällgenehmigung erteilt wird, muss die sowieso bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt werden – die sind eigentlich nicht so großzügig, was Fällungen angeht.“

So weit die „graue“ Theorie. In der Praxis gestaltet sich der Fall dagegen sehr bunt: Jens Lessentin – seit Mai 2020 im Amtsbereich Ordnungswesen und Baumkataster tätig, sagt auf OZ-Anfrage, dass es von ihm „da am Campingplatz“ keine Genehmigung gegeben hätte. Die komme im Falle eines Falles ab einem bestimmten Durchmesser normalerweise vom Landkreis – doch dann bringt es der Experte auf den Punkt: „Für diese Eiche hätte definitiv vom Landkreis Rostock eine Fällgenehmigung vorliegen müssen.“

„Vorgang ist beim Landkreis nicht bekannt“

Aber vom Landkreis erfolgt diese Reaktion auf eine entsprechende OZ-Anfrage: „Der von Ihnen geschilderte Vorgang ist beim Landkreis nicht bekannt. Aus dem von Ihnen übermittelten Foto ist erkennbar, dass die Eiche unter Schutz stand. Deshalb wird das Umweltamt in dieser Angelegenheit tätig.“

Das mailte die Sprecherin des Landrats, Dr. Petra Zühlsdorf-Böhm, der OZ. Später war der zuständige Sachgebietsleiter vom Umweltamt, Wolf-Peter Polzin, am Telefon und checkte die genaue Position des Baumstumpfs. Er bestätigte, dass die „Angelegenheit ordnungsrechtlich geprüft“ werde und stellte in Aussicht, dass „soweit nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich, ein Verfahren eingeleitet“ werde.

Fällgenehmigung nicht eingesehen

Die Auftraggeberin hätte ihn „im Vorfeld“ angefragt und da hätte er ihr empfohlen, sich an das Amt Neubukow-Salzhaff zu wenden, da sie eine Fällgenehmigung bräuchte, erinnert sich Karsten Weymann – der Chef von der Firma Baumdienst Weymann GbR, die die Eiche dann im Februar fällte: „Sie hatte mich angerufen, dass sie die Genehmigung hätte und wir jetzt fällen könnten. „Wenn uns das die Leute sagen, ist das für uns bindend“, erläutert Karsten Weymann weiter und ergänzt: „Ich kann ja nicht verlangen, dass wir das amtliche Schreiben einsehen dürfen.“

Ottmar Volkmann (64): „Nun ist es zu spät – die Eiche hat nicht gestört, war schön gewachsen und kerngesund.“ Quelle: Thomas Hoppe

In der öffentlichen Gemeindevertretersitzung war auch zur Sprache gekommen, dass der Besitzer des Bungalows an der Eiche der Rostocker Finanzsenator sei, dessen Frau sich im Amt für die Fällgenehmigung starkgemacht haben soll.

Auf eine entsprechende Anfrage der OZ kam vom Büroleiter des Finanzsenators Chris Müller-von Wrycz Rekowski die Antwort, dass der Bungalow der Frau des Senators gehöre, den sie mit in die Ehe gebracht habe: „Sie ist auch diejenige, die ihn bewirtschaftet. Punkt.“

Doch weder am vergangenen Mittwoch noch am Freitag konnte die OZ die Bungalowbesitzerin erreichen.

Bungalow-Nachbar seit dem Jahr 2003 ist Ottmar Volkmann, er sagt: „Nun ist es zu spät – die Eiche hat nicht gestört, war schön gewachsen und kerngesund. Ich hab’ mal Tischler gelernt. Uns stört jedoch, dass es Leute gibt, die dazu in der Lage sind – wohl weil sie in einer entsprechenden Position sind.“

„Wir bedauern jeden Baum, der abgeholzt werden muss. Wenn es dann sein muss, ist das auch in Ordnung, aber nicht bei diesem“, ergänzt seine Frau Christine ärgerlich.

Vor mehr als 20 Jahren ließ Harry Gatzke vor Pepelow diesen Mischwald pflanzen. Quelle: Thomas Hoppe

Das Mindeste für diese „Missachtung unserer Landschaft hier“, wäre doch, dass dafür wenigstens ein neuer Baum gepflanzt würde, meint Harry Gatzke (71) noch und erinnert sich daran, wie er vor 21 Jahren als Bürgermeister der damaligen Gemeinde Pepelow dafür gesorgt hatte, dass zwei Hektar brachliegendes Gemeindeland am Pepelower Ortseingang (aus Richtung Rakow) von der Baumschule Güstrow mit geförderten Mischwaldbäumen aufgeforstet wurden: „Jetzt ist das ein schöner Wald geworden. Das ging damals ruck, zuck – wenn man will.“

Von Thomas Hoppe