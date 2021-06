Bastorf

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Am Salzhaff bekommt ein neues Gerätehaus. Es wird Zeit, denn: „Die beiden, die wir haben, sind so alt, die haben nur noch Bestandsschutz“, sagt Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann.

Helfen könnte der Gemeinde dabei ein Plan aus dem Innenministerium. Dort will man Architekten beauftragen, einen Baukasten für Gerätehäuser zusammenzustellen. Es sollen verschiedene Module entstehen, auf die die Gemeinden dann zurückgreifen können, sagte Innenminister Torsten Renz (CDU) am Mittwoch in Bastorf. Damit wäre die Planung des Gerätehauses schon bezahlt und die Kosten niedriger. „Ich glaube, der Bedarf ist riesig.“

Er hoffe, dass das Vorhaben noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden könne, sagte der Minister. Kreisbrandmeister Mayk Tessin warb dafür, dass Fachkräfte aus den Feuerwehren die Architekten dabei beraten sollten, wie die Module aussehen müssten. Die Motivation im Ehrenamt muss hochgehalten werden. Dem stimmt auch der Innenminister zu. „Wir alle sind darauf angewiesen, dass der Brandschutz im Ehrenamt funktioniert“, sagt er. Darin wolle man auch weiter investieren. „Wir haben jetzt 50 Millionen Euro für Fahrzeuge zur Verfügung gestellt“, sagt Torsten Renz. „Auch für Gerätehäuser ist der Bedarf riesig.“

Kaum Fördermittel gebe es derzeit für Sanierung und Umbau von Gerätehäusern, sagt der Kreisbrandmeister. Das plant die Freiwillige Feuerwehr in Bastorf. Ein Problem in dem alten Gebäude ist die Schwarz-Weiß-Trennung: Fahrzeughalle und Umkleidebereich müssen räumlich voneinander getrennt sein. Zudem müsste es eigentlich gesonderte Umkleideräume für Männer und Frauen geben. In Bastorf jedoch stehen die Schränke der Kameraden und Kameradinnen am Rande des Gerätehauses.

Alte Schulden bremsen die Gemeinden

Dafür sind sie aber nagelneu. Ebenso wie ein Teil der Einsatzkleidung und ein neuer Mannschaftstransportwagen wurden die Möbel aus dem Strategiefonds des Landes finanziert. Einen Fördermittelbescheid über 49 000 Euro übergab Torsten Renz am Mittwoch an Bastorfs Bürgermeister Marko Porm. Für die Brandschutzbedarfsplanung in seiner Gemeinde kann Kai-Uwe Schlotmann 61 300 Euro zusätzlich einplanen. „Die Planung steht, jetzt können wir das endlich angehen“, sagt er. Bei den freigewordenen Mitteln handelt es sich um DDR-Altschulden aus dem Wohnungsbau, die der Gemeinde erlassen wurden. Viele Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern leiden auch heute noch darunter, dass nach der Wende sowohl das zur Wohnungsversorgung genutzte volkseigene Vermögen als auch die anteiligen Schulden auf sie übergingen. In ganz MV geht es um eine Summe von über 300 Millionen Euro, die das Land nun sukzessive tilgen will. Dafür stehen jährlich 25 Millionen Euro zur Verfügung.

Bastorfs Bürgermeister Marko Porm (links) und Wehrführer Jürgen Tremp (rechts) freuen sich, dass Innenminister Torsten Renz einen offiziellen Bescheid über Fördermittel vorbeibrachte. Quelle: Cora Meyer

Die Gemeinde Bastorf ist derzeit mit der Ertüchtigung der Löschteiche beschäftigt. „Sie müssen gereinigt und kontinuierlich in stand gehalten werden. Der Aufwand ist enorm“, sagt Wehrführer Jürgen Tremp. Deshalb habe sich die Gemeinde nun an den Landkreis Rostock gewandt, sagt Bürgermeister Marko Porm.

Dienste starten wieder

Am nächsten Freitag beginnen die Feuerwehrleute in Bastorf wieder mit den Diensten. „Wir haben eine Kameradin, die die Tests an den anderen durchführen darf“, sagt Wehrführer Jürgen Tremp. „Also treffen wir uns eine Stunde früher und testen uns.“ Wenn alle negativ sind, werde ein normaler Dienst abgehalten. In der Jugendwehr würden sich die Betreuer testen lassen, die Kinder würden in der Schule ja ohnehin getestet.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Feuerwehr in Bastorf profitiert von insgesamt 60 000 Corona-Tests, die das Innenministerium für freiwillige Feuerwehren und Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt hat. Bereits vor 14 Tagen haben die Kameraden in der Gemeinde Am Salszhaff ihren ersten Dienst absolviert. „Wir müssen sehen, wer von den Kindern und Jugendlichen noch bleibt“, sagt Gemeindewehrführer René Kluczenski. Auch bei den Aktiven müsse möglicherweise der eine oder andere erst wieder aktiviert werden. „Aber es freut uns, dass wieder was gemacht werden kann.“

Von Cora Meyer