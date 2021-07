Kröpelin

Lilian Wunschik aus Mönchengladbach und Sven Kierst aus Düsseldorf verbrachten mit Genehmigung mehrere Tage auf der Halbinsel Wustrow bei Rerik, um sich an diesem geschichtsträchtigen, verbotenen und verlassenen Ort künstlerisch auf Spurensuche zu begeben. Die fotografischen Arbeiten werden nun vom 1. August bis zum 26. September 2021 in der „De Drom“-Galerie in der Kröpeliner Bahnhofstraße 1 präsentiert.

Künstlerin und Künstler sind zur Eröffnung anwesend

Zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag um 15 Uhr werden die Künstlerin und der Künstler anwesend sein. Kunstkritiker Stefan Skowron wird eine Einführung in die Ausstellung geben. Ein Katalogbuch soll Ende August erscheinen. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass zur Schau ein Fußweg über die aktuelle Straßenbaustelle in der Bahnhofstraße führt, geparkt werden könne in der Lagerstraße hinterm Landhandel oder im Zentrum von Kröpelin.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von dl