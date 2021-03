Amazons Pläne in MV: Bedenkliche Entwicklung

Upahl

Den Internethandel zu unterbinden, wäre genauso sinnlos wie der Versuch, die Menschen dazu zu bewegen, nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Natürlich ist es praktisch und bequem, online einzukaufen. Das nutze ich genauso wie Millionen andere Verbraucher. Aber ich finde, diese Entwicklung muss forciert werden. Und zwar vonseiten der Politik. Wenn zum Beispiel Kommunen wie die Stadt Grevesmühlen penibel regeln, welches Sortiment Discounter und Supermärkte, die sich am Stadtrand ansiedeln, anbieten dürfen, damit der Einzelhandel in der Innenstadt nicht in einen Konkurrenzkampf einsteigen muss, den er kaum gewinnen kann, dann ist das nachvollziehbar.

Wenn aber gleichzeitig die Stadt den Bau eines Logistikzentrums eines der größten Internetversandhändlers auf der Welt zulässt, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Es geht nicht darum, Amazon zu verbieten, sich zu entwickeln und zu expandieren. Es geht aber sehr wohl darum, abzuwägen, was die Händler in den Innenstädten an Kaufkraft brauchen, um zu überleben. Und wie sinnvoll es ist, einen Markt zu unterstützen, der regelrecht dazu einlädt, in die Schuldenfalle zu tappen, muss ebenfalls hinterfragt werden. Denn es ist ein Unterschied, ob ich bewusst einkaufe, mich beraten lasse und dann mehr oder weniger rational eine Entscheidung treffe, oder ich nur einen Tastendruck brauche, um die nächste Ratenvereinbarung abzuschließen. Ich möchte auch in einigen Jahren noch durch die Innenstädte gehen und mich von einem Verkäufer beraten lassen und keine leeren Schaufenster bewundern. Dass Amazon sich mit seiner Informationspolitik hinter einer Immobilienfirma versteckt, die Flächen ankauft, Gebäude errichtet und anschließend an den Internetriesen vermietet, macht den Konzern auch nicht gerade vertrauenswürdig.

Von Michael Prochnow