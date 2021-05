Bad Doberan

Am 26. September dieses Jahres finden in Mecklenburg-Vorpommern zeitgleich Bundes- und Landtagswahlen statt. „Für uns ist das eine große Herausforderung“, sagt Michael Theis, Leiter des Amtes Bad Doberan-Land. „In den amtsangehörigen Gemeinden sind zehn Wahlvorstände für die Wahllokale sowie im Amt Bad Doberan-Land mindestens zwei Briefwahlvorstände zu besetzen.“ Diese Zahl könne sich aber noch ändern, so Theis: „Vielleicht machen wir hier sogar vier auf.“ Denn es werde sowohl die Möglichkeit einer Urnen- als auch Briefwahl geben: „Aus gegebenem Anlass empfehlen wir aber die Briefwahl.“

Hier sei grundsätzlich ein Trend erkennbar, erklärt der Amtsleiter: „Bei den vergangenen Kommunalwahlen und auch bei der Landratswahl haben die Leute verstärkt von der Möglichkeit einer Briefwahl Gebrauch gemacht – der Wert lag bei etwa 25 Prozent.“

Viele fleißige Ehrenamtler notwendig

Damit die Arbeit in den Wahllokalen bewältigt werden kann, sind viele fleißige Helfer notwendig, die ein Ehrenamt in einem dieser Wahlvorstände übernehmen. „Deshalb rufe ich alle wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen, die nicht zur Wahl stehen und nicht Mitglied eines anderen Wahlorgans sind, zur Mitarbeit im Wahlvorstand auf“, macht Theis deutlich. „Die geleistete Hilfe wird mit einem Erfrischungsgeld belohnt.“

Mit Blick auf die vergangenen Jahre gestalte sich die Suche nach ehrenamtlichen Helfern von Wahl zu Wahl schwieriger, sagt Michael Theis: „Wir müssen vor allem in diesem Jahr erst mal sehen, unter welchen Bedingungen die Stimmabgabe letztlich vonstattengehen kann.“

Interessierte Wahlhelfer können sich bis zum 31. Mai an die Gemeindewahlbehörde wenden – Tel.: 038 203 / 70 154, Fax: 038 203 / 70 140 oder Mail an kristin.wiechmann@doberan-land.de.

Von Lennart Plottke