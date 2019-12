Bad Doberan

Wahlen, Digitalisierung, Personalmangel, Fusionspläne: Das Amt Bad Doberan-Land blickt auf ein turbulentes Jahr zurück. Leiter Michael Theis und Vorsteher Ulf Lübs sehen die Verwaltung jetzt aber wieder auf einem guten Weg.

Mit welchen Vorhaben war das Amt im vergangenen Jahr besonders beschäftigt?

Ulf Lübs, Amtsvorsteher: Vor allem die Kommunalwahlen im Mai waren für das Amt eine große Herausforderung. Das hat viel Zeit gekostet – vor allem die Vor- und Nachbereitung. Es gab danach keine Wahl-Einsprüche – das zeigt, dass hier gut gearbeitet wurde.

Michael Theis, Amtsleiter: Dabei hatten wir wieder enorme Probleme, überall die Wahlvorstände voll zu bekommen. Die letzte „Nachwehe“ gab es jetzt noch in Retschow, wo Thomas Schubert zum neuen Bürgermeister gewählt wurde. Eine fast 50-prozentige Wahlbeteiligung an einem dritten Advent bei relativ schlechtem Wetter – damit kann man schon zufrieden sein. Und übrigens: Am 6. September stehen im Landkreis Rostock die Landratswahlen an – potenzielle Wahlvorstände können sich jetzt schon melden. . .

Was steht im kommenden Jahr auf der Agenda ganz oben?

Lübs: Eine wichtige Geschichte ist der Amts-Umbau. Büros, Flure, Empfangsbereich – das soll alles zeitgemäßer werden. Der Bauantrag ist eingereicht, die Finanzierung auf den Weg gebracht – jetzt warten wir auf die Genehmigungen, um die Ausschreibungen für die einzelnen Leistungen machen zu können.

Theis: Das wird bei laufendem Betrieb sicher eine Herkules-Aufgabe und geht sicher nicht von heute auf morgen – wir versuchen, die Einschränkungen für die Bürger und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.

Welche Projekte werden noch in Angriff genommen?

Lübs: In diesem Jahr haben wir mit der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst begonnen. Das läuft noch etwas schleppend an, soll aber künftig Standard werden. Nur in Ausnahmefällen sollten Papiere noch mit der Post zugeschickt werden.

Theis: Mitte 2020 wollen wir auch das Dokumenten-Management, die sogenannte elektronische Akte einführen. Dazu ist die Kämmerei gerade mit den Jahresabschlüssen für das Jahr 2017 beschäftigt, danach kommen 2018 und 2019 – bei laufendem Dienstbetrieb. In diesem Zusammenhang hat auch der Rechnungsprüfungsausschuss sehr gut gearbeitet und die Dinge fachlich auf den Weg gebracht. Es hat sich total bewährt, diesen Ausschuss auf das Amt zu konzentrieren – das war mit das Wichtigste, was wir in dieser Richtung gemacht haben.

Wie sieht es denn personell aus – da gab es in den vergangenen Jahren ja vor allem krankheitsbedingt enorme Schwierigkeiten.

Theis: Man kann schon sagen, dass sich die personelle Situation allgemein entspannt. Auf allen Planstellen sitzen Mitarbeiter, Langzeit-Ausfälle haben wir kompensiert. Dazu haben wir zwei wichtige Posten neu besetzt – ab 1. Januar übernimmt Alexandra Schwarz auch formal die Leitung des Ordnungsamtes, nachdem sich Uwe Ziesig in den Ruhestand verabschiedet hat. Ebenso geht unser IT-Verantwortlicher Mitte kommenden Jahres – auch hier haben wir zum 1. April einen Nachfolger eingestellt. Im täglichen Ablauf sind wir fast zur Normalität übergegangen – eine große Erleichterung.

Und wie ist es um den Nachwuchs bestellt?

Theis: Zum 1. September 2020 wollen wir wieder einen neuen Auszubildenden einstellen. Wir haben 40 Bewerbungen bekommen und befinden uns aktuell in der Personalauswahl. Meines Wissens sind wir die einzige Verwaltung, die pro Jahr mindestens einen Azubi einstellt – und wir freuen uns natürlich über jeden jungen Menschen, der sich bei uns bewährt. In den kommenden Jahren werden wir viele weitere altersbedingte Abgänge haben – da brauchen wir neue fähige Mitarbeiter.

Im vergangenen Jahr stand das Amt Bad Doberan-Land immer wieder in der Kritik: Prozesse würden zu langsam laufen, Beschlussvorlagen seien fehlerhaft, einige Mitarbeiter seien nicht kompetent. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?

Lübs: Es gibt immer wieder Erwartungen, die das Amt zum Teil gar nicht erfüllen kann. Wir als Bürgermeister müssen auch etwas tun und nicht nur Anweisungen verteilen. Dazu gehört auch, dass die Gemeinden Anfragen klarer definieren sollten. Darüber hinaus treffen sich Amtsleiter und Amtsvorsteher regelmäßig, um über anstehende Sachen zu sprechen. Dabei habe ich in den vergangenen Wochen im Hintergrund schon Dinge erkannt, die sich aus heutiger Sicht für mich anders darstellen.

Theis: Die Bürgermeister wollen, dass für ihre Gemeinden viele Anfragen schnell erledigt werden. Das ist auch verständlich – da dürfen sie schon ein bisschen egoistisch sein. Wir sind hier aber für neun Gemeinden zuständig – das Amt muss ausgewogen allen gerecht werden.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeindevertretungen?

Theis: Nach der letzten Wahl gibt es in den Kommunen viele neue Bürgermeister und Gemeindevertreter – das hat sich schon ganz gut eingelaufen.

Lübs: Da kann ich mich nur anschließen – wenn Fehler gemacht werden, redet man darüber und versucht, es beim nächsten Mal besser zu machen.

Vor genau einem Jahr war eine geplante Fusion zweier Amtsgemeinden mit einer dritten Kommune aus dem Amt Warnow-West das Dauerthema. Jetzt scheinen sich diese Pläne komplett erledigt zu haben. Wie stehen Sie heute und mit etwas Abstand dazu?

Theis: Ich habe immer gesagt, dass eine Fusion, wie sie damals geplant war, sachlich in der Form gar nicht möglich ist. Die monatelange Diskussion hat enorme Unruhe in die Verwaltung und die Bevölkerung gebracht. Wenn im Raum steht, dass das Amt sogar aufgelöst werden könnte, macht uns das nicht unbedingt als Arbeitgeber attraktiv – dabei kämpfen wir doch gerade alle um gutes Personal. Ich bin froh, dass sich das Thema jetzt erledigt hat.

Lübs: Das heißt aber nicht, dass die Amtsmitarbeiter nur entsetzt die Hände gehoben haben – die Dinge wurden schon professionell und sachlich abgearbeitet. Meine Vorgängerin war mit dem Amtsleiter auch in Schwerin, um zu prüfen, was das Beste für uns alle ist. Schließlich sind wir hier eine Solidargemeinschaft.

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke