Amt Neubukow-Salzhaff gibt gratis Luca-Schlüsselanhänger aus

Neubukow

Für Bürgerinnen und Bürger der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Neubukow-Salzhaff, die kein internetfähiges Handy besitzen, liegen laut einer Mitteilung der hiesigen Hauptamtsleiterin Franziska Hauck nunmehr Schlüsselanhänger der Luca-App zur kostenlosen Mitnahme bereit. Sie können dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr abgeholt werden.

Mit der Zahlenreihe des Anhängers registrieren lassen

Jeder Schlüsselanhänger hat eine eigene Zahlenreihe, mit der man sich auf der Internet-Seite von Luca nur einmal anmelden muss.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie auf den Kontaktzetteln, die man bislang in Geschäften oder Einrichtungen ausfüllte, werden dort Name, Vorname, Straße, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben – dann ist diese einmalige Registrierung abgeschlossen. In den Geschäften und Einrichtungen, die die Luca-App nutzen, werden beim Betreten die QR-Codes des Schlüsselanhängers eingelesen. Nur das Gesundheitsamt kennt den Nutzer und kann im Falle einer Covid-Infektion alle Kontaktpersonen benachrichtigen.

Von Thomas Hoppe