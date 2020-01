Amtsschule in Rethwisch ist am Limit

Rethwisch

Die Platzprobleme an der Conventer Schule in Rethwisch ( Landkreis Rostock) spitzen sich zu. „Wir haben stetig wachsende Schülerzahlen“, sagte Schulleiterin Elke Lemke auf der jüngsten Sitzung des Schulausschusses im Amt Bad Doberan-Land. „Vor zehn Jahren waren es noch weniger als 300 – aktuell lernen bei uns 471 Kinder.“ Dabei kämpfe man in erster Linie gar nicht mit einer zu geringen Größe des Schulgebäudes, so Lemke: „Wir haben einfach zu wenig Klassenräume – das geht nicht mehr mit der Kapazitätsverordnung einher.“ Denn bei 23 Klassen könne man lediglich auf 21 Räume zurückgreifen: „Deshalb müssen wir für den Unterricht ja auch den neu gebauten Hort mit nutzen.“

Und das Dilemma werde sich in den kommenden Jahren noch verstärken, ist Lemke überzeugt: „Im vergangenen Sommer wurden bei uns 57 Kinder eingeschult – und die Anmeldungen für das Schuljahr 2020/21 zeigen, dass wir wieder drei erste Klassen bilden müssen.“ Folge: „Irgendwann können wir keine neuen Schüler mehr aufnehmen.“

Bauhof könnte für Erweiterung Platz machen

Es bestehe dringender Handlungsbedarf, meinte auch die Ausschuss-Vorsitzende Anke Symanzik: „Wenn wir hier nichts anschieben, werden wir Probleme bekommen – denn wir wollen ja auch keine ersten Klassen mit 28 Kindern haben.“ Eine Möglichkeit: eine Schulerweiterung: „Das sage ich seit zig Jahren“, sagte Horst Hagemeister, Ausschuss-Mitglied und Bürgermeister in Börgerende-Rethwisch. „Unser Bauhof ist derzeit noch auf dem Gelände untergebracht – könnte aber umziehen.“

Grundvoraussetzung: „Das kostet viel Geld und müsste von jeder der drei schulschickenden Gemeinden bezahlt werden“, so Hagemeister. Im Klartext: „ Börgerende-Rethwisch hat die neue Buswendeschleife an der Schule bezahlt, stellt bisher kostenlos Land zur Verfügung, hat neben der Trauerhalle einen Parkplatz für die Lehrer geschaffen und ist auch allein für den Hortneubau aufgekommen.“

Vor allem der letzte Punkt stößt Hagemeister offenbar sauer auf: „Der Hort wird derzeit auch von der Schule genutzt – ich möchte, dass da jetzt ein Vertrag geschlossen wird, wonach die Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen und Ostseebad Nienhagen ebenfalls ihren finanziellen Beitrag leisten müssen.“ Denn bislang trage seine Gemeinde die Kosten etwa für den Unterhalt allein, sagte der Bürgermeister und machte deutlich: „Wenn der Schulausschuss diese Forderung in einer der nächsten Sitzungen nicht unterstützt, bleibt die Tür am Hort bald zu.“

Nachbargemeinden sollen sich an Kosten beteiligen

Mit Blick auf eine finanzielle Beteiligung sei die Rechnung eigentlich ganz einfach, meinte Horst Hagemeister: „Wer die meisten Schüler hat und die größten Baugebiete, der hat auch das größte Portemonnaie und muss bei einer Schul-Erweiterung prozentual am meisten zahlen.“ Er stehe diesem Ansinnen durchaus aufgeschlossen gegenüber, erklärte Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl: „Das Amt muss jetzt mal die jeweiligen Kosten ermitteln und aufbereiten – wir können unsere Kinder doch nicht woanders hinschicken, wenn wir eine eigene Amtsschule haben.“

Im Übrigen habe man die Einrichtung vor einigen Jahren bereits für 4,5 Millionen Euro erweitert, so Kahl: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach so kurzer Zeit hier schon wieder tätig werden müssen.“ Apropos: „Auch die Cafeteria ist für die Masse an Schülern viel zu klein“, sagte Anke Symanzik. „Es gibt hier 60 Sitzplätze für 300 Kinder, die alle innerhalb von zwei Stunden essen müssen – das hat doch nichts mit gesunder Mittagspause zu tun.“

Turnhalle ist nur für eine Schulklasse ausgelegt

Ein weiterer Brennpunkt: „Nach einer Prüfung wurde uns kürzlich bescheinigt, dass in der Turnhalle mit Blick auf die Kapazität nicht mehr als eine Klasse unterrichtet werden kann“, sagte Schulleiterin Elke Lemke. „Wir haben hier aber in der Regel mindestens zwei Klassen drin. 56 Kinder müssen so gleichzeitig betreut werden – da bekommen wir nicht nur in den Umkleideräumen Probleme.“

Die Halle sei in der Tat nicht die größte, gab Horst Hagemeister zu: „Und wir werden irgendwann auch einiges sanieren – aber eine neue Sporthalle wird es so schnell sicher nicht geben.“ Denn auch in diesem Fall sei in erster Linie die Gemeinde Börgerende-Rethwisch betroffen: „Das Gebäude gehört uns – wie übrigens auch der Sportplatz. Viele Dinge haben wir in kürzester Zeit neu gebaut – das muss ja alles bezahlt werden.“

Amt soll bis Mai Zahlen auf den Tisch legen

Dennoch: „Wir müssen die gesamte Schule auf dem Schirm haben und jetzt schon in die Zukunft denken“, meinte Anke Symanzik. Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch habe signalisiert, dass es ein alternatives Areal für den Bauhof gebe, sagte Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl: „Dann sollte das Amt auch hier ermitteln, wie viel das aktuelle Grundstück kostet, damit wir alle wissen, welche finanziellen Aufwendungen auf uns zukommen würden.“ Denn für eine mögliche Schulerweiterung könne man sicher Fördermittel einwerben, ist Kahl überzeugt: „Vor einigen Jahren haben wir von den 4,5 Millionen Kosten auch die Hälfte gefördert bekommen.“

Letztlich einigten sich die Mitglieder des Schulausschusses auf diese Verfahrensweise – um möglichst schon auf der nächsten Sitzung Anfang Mai über konkrete Maßnahmen sprechen zu können. Die Zusammenkunft findet übrigens in der Conventer Schule statt – so können sich die Protagonisten vor Ort ein eigenes Bild von den Gegebenheiten machen.

