Analog zur Luca-App: Kühlungsborn nutzt MyVisitPass

Den Strandkorb mieten, die Massage buchen, wissen, welche Veranstaltungen stattfinden – das alles wird im Ostseebad Kühlungsborn bald auf einer Plattform möglich sein. Für den digitalen Gästeführer setzt die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn in Zusammenarbeit mit der Stadt jetzt die ersten Schritte um.

Alles auf einen Blick, auf einen Klick: Der Urlaub und Aufenthalt in Kühlungsborn wird digital. Als Modellregion, die vom Land gefördert und vom Verband Mecklenburgische Ostseebäder koordiniert wird, testet Kühlungsborn den digitalen Gästeführer. Die Idee: Via Smartphone, Tablet, Laptop oder PC kann sich der Gast mit dem digitalen Urlaubsbegleiter zukünftig zwei Wochen vor der Anreise alle für ihn relevanten Angebote im Urlaubsort anzeigen lassen und sich automatisch über Neuigkeiten informieren. „Beim Pre-Check-in kann der Gast vorher angeben, wann er anreist und mit wem“, erläutert Juliane Kruse, in der Stadtverwaltung für die Kurabgabe zuständig. Das gehe dann automatisch in das Meldescheinsystem. Das Ausfüllen von Meldezetteln im Hotel oder der Ferienwohnung entfalle.

Ist die Kurabgabe gezahlt, mit der die touristische Infrastruktur im Ort finanziert wird, kann die digitale Gästekarte ausgegeben werden. Alternativ werde die Gästekarte aber weiterhin auch gedruckt überreicht.

Systemumstellung für Gastgeber

Für die Gastgeber bedeutet das in diesem Jahr eine Umstellung des Melde- und Kurabgabesystems. „Das haben wir vor zwei Jahren erst reformiert, aber mit dem derzeitigen System ist eine digitale Gästekarte nicht möglich“, erläutert Katja Seppelt, für Marketing und PR bei der TFK zuständig, warum nun wieder umgestellt werde. „Uns war wichtig, eine Lösung anzubieten, die langfristig überzeugt und auch den Gast überzeugt.“ In diesem Jahr werde das derzeitige Meldesystem noch parallel zum Neuen laufen.

Auf die digitale Gästekarte und den Urlaubsführer sollen die Gäste und Gastgeber im Laufe des zweiten Quartals zugreifen können. Denn für die neuen digitalen Lösungen wird das System Feratel eingeführt. In den kommenden Wochen wird das Vorhaben in kleineren Gesprächsrunden und öffentlichen Videokonferenzen vorgestellt. Feratel bietet neben dem Meldescheinsystem und der Gästekarte auch den digitalen Urlaubsbegleiter PIA an. „Hier können alle Unternehmen und Anbieter ihre Leistungen einstellen. Der Urlaubsbegleiter lebt davon, dass alle mitmachen. Nur so wird er mit Leben gefüllt“, sagt Juliane Kruse. Im Urlaubsbegleiter wird dann auch die Gästekarte angezeigt. Dieser wird über eine URL im Internet aufgerufen. Durch einen Login kommt der Gast in seinen persönlichen Bereich und kann Anwendungen und Co. buchen.

Analog zur Luca-App: MyVisitPass in Kühlungsborn

In einem ersten Schritt wird, sofern die Gastronomie wieder öffnen darf, für die Gästeregistrierung und Nachverfolgung in einem Infektionsfall jetzt bereits MyVisitPass eingeführt. Dieser funktioniert analog zur Luca-App, nur das nicht extra eine App aufs Handy geladen werden muss. „Wir wussten nicht, dass das Land eine Lizenz für die Luca-App kauft. Für uns steht seit Oktober fest, dass wir die Gästeregistrierung mit MyVisitPass machen“, erläutert Katja Seppelt. Besucher einer Veranstaltung, eines Restaurants oder öffentlichen Einrichtung scannen den QR-Code, MyVisitPass öffnet sich und die eingegebenen Kontaktdaten werden gespeichert. Für den Gastgeber entständen keine Kosten.

Eine große Herausforderung sei die digitale Gästekarte und den Urlaubsbegleiter dann auf die Modellregion auszuweiten. Zu dieser gehören neben Kühlungsborn, die Gemeinden Bastorf, Wittenbeck, Steffenshagen, Nienhagen, Börgerende-Rethwisch sowie die Städte Rerik, Bad Doberan und Kröpelin. „Für den Gast soll die ganze Region attraktiv sein. Es ist längst überfällig, dass wir die Ressourcen bündeln“, sagt Katja Seppelt.

