Rerik

Rerik ist um eine Veranstaltung reicher – das öffentliche Anbaden in der Ostsee. Solch ein Zeremoniell gab es in dem Ostseebad bislang noch nicht, es könnte aber in Zukunft wiederholt werden. Am Ostersonntag folgten immerhin 85 Mutige, Frauen und Männer unterschiedlichen Alters und sogar Kinder dem Aufruf von Enrico Mannweiller. Der Betreiber von Kalles Bistro neben der Reriker Seebrücke hatte vorher angekündigt, dass er für jeden einzelnen, der am Anbaden teilnimmt, einen festen Geldbetrag für ukrainische Kriegsopfer spenden würde.

Das sonnige Wetter erleichterte offenbar vielen den Schritt, bei zehn Grad Lufttemperatur ein Bad in der nur sieben Grad kalten Ostsee zu nehmen. Für diesen Anlass wurde sogar der Hauptrettungsturm der DLRG an der Seebrücke mit Rettungsschwimmern besetzt. Die starten eigentlich erst Mitte Mai ihren Saisonbetrieb am Ostseestrand.

500 Euro Spende für Ärzte ohne Grenzen

Unter den Anbadern war auch der Reriker Günter Wachtel. Dem 72-Jährigen machte das kurze Eintauchen ins kalte Wasser nichts aus. Einen Tag zuvor hatte er schon beim Anbaden in Kühlungsborn teilgenommen. „Da war das Wasser ein bisschen wärmer“, war sein Eindruck.

Initiator Enrico Mannweiller freute sich über die rege Teilnahme beim 1. Reriker Anbadespektakel und lud die Mutigen im Anschluss an das kalte Bad zu einem heißen Getränk ein. „Dass es auf Anhieb so viele geworden sind, ist prima“, sagte der Gastronom und verkündete gleich, dass es im kommenden Jahr wieder ein Anbaden zu Ostern in Rerik geben soll. Für den Spendenbetrag werde er die Zahl derer, die mitgemacht haben, auf 100 aufstocken und fünf Euro für jeden an die internationale Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ spenden, kündigte Mannweiller an.

Von Rolf Barkhorn