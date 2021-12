Kröpelin

In einer Nierenschale liegen die Spritzen mit dem Impfstoff bereit. In einer anderen die kleinen Zettelchen, die in den Impfpass kommen. Der Allgemeinmediziner Jörn von Campenhausen und Medizinstudentin Sarah Wagner nehmen an diesem Sonnabend die Impfungen in seiner Praxis vor. Wiederholt hat der Arzt einen Impftag gegen das Coronavirus angeboten. Mit Erfolg. Die Bürger stehen Schlange, um die Impfung zu erhalten.

Simone Prüter holt sich die dritte Impfung für den besseren Impfschutz. „Ich arbeite im Kindergarten, da ist die Ansteckungsgefahr gerade sehr hoch“, sagt die Erzieherin, die draußen an der Straße in der Warteschlange steht. Geimpfte Kolleginnen hätten sich bei den Kindern angesteckt. „Ich möchte mich nicht mit Corona anstecken“, sagt die Kröpelinerin. Ihre zweite Impfung sei sechs Monate her.

Ihre 19 Jahre alte Tochter ist allerdings wieder nach Hause gegangen. Der Impfstoff Moderna wird nur an über 30-Jährige verimpft. Sie ist nicht die Einzige, die an diesem Sonnabend vor der Eingangstür, an dem das entsprechende Hinweisschild hängt, wieder umdreht.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt das Vakzin nicht für unter 30-Jährige. „Es hat eine Häufung von neurologischen Ausfällen gegeben“, erläutert Dr. Jörn von Campenhausen den Grund. „Wenn ich an der Stiko-Empfehlung vorbeiimpfe, mache ich mich angreifbar.“ Anderen Impfstoff hat er nicht zur Hand, denn der ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Biontech-Lieferungen rationiert, damit die Moderna-Dosen aus den Lagern verschwinden. Diese verfallen im ersten Quartal 2022.

Großteil sind Drittimpfungen

Halb zehn hatte Jörn von Campenhausen seine Praxis für die Wartenden geöffnet. Bis halb zwölf waren bereits 77 Menschen geimpft. „Der Großteil sind Drittimpfungen“, sagt von Campenhausen. Doch auch Erstimpfungen sind unter den Patienten. „Die haben es oft aus beruflichen Gründen bisher nicht geschafft“, sagt der Arzt. Er ist der Meinung, dass diejenigen, die sich jetzt nicht ihre erste Impfung holen, sich auch später nicht mehr dafür entscheiden werden. Warum die Geimpften dafür Restriktionen in Kauf nehmen müssten, könne er nicht nachvollziehen.

Die Warteschlange zieht sich durchs Treppenhaus bis vor die Praxistür. Silke Meierhoff hat sich mit ihrem Mann Ronald Meierhoff angestellt. Sie begleitet ihn, weil er schlecht hören kann. Sie selbst hole sich ihre dritte Impfung später. „Wir lassen uns impfen, damit wir gesund bleiben und der ganze Kram bald vorbei und endlich wieder Normalität einkehrt“, sagt die 48-Jährige. „Zu DDR-Zeiten wurden wir auch geimpft und es hat uns nicht geschadet.“ Ihre Erstimpfungen hätten sie sich auch in der Praxis von Jörn von Campenhaus geholt, erzählt die Kühlungsbornerin.

Impfwillige aus dem Umland

Die Impfwilligen kommen unter anderem aus Satow, Neubukow, Kröpelin und Rostock. Jeder bekommt einen Aufklärungsbogen zum Ausfüllen und die Einwilligungserklärung in die Hand gedrückt. In drei Räumen wird geimpft, zwischen denen Jörn von Campenhauses und Sarah Wagner hin- und hergehen – fasst wie am Fließband werden die Patienten durchgereicht.

„Sind Vorerkrankungen bekannt“, fragt Jörn von Campenhausen und klärt auf, dass wenn Schüttelfrost oder Fieber auftritt, eine Ibuprofen genommen werden sollte. „Junge Menschen sollten fünf Tage kein Sport machen.“ Die Spritze kommt in den Arm, der Nachweis ins Impfheft – kaum eine Minute dauert die Impfung.

In diesem Jahr wird es in der Kröpeliner Praxis keinen extra Impftag mehr geben. „Wir impfen unter der Woche weiter.“ Vergangenen Woche seien es 120 Impfungen gewesen.

60 Menschen in Bad Doberan geimpft

Dr. Nils Akkermann aus Bad Doberan: „Das war ein voller Erfolg. Wir haben 60 Leute geimpft.“ Quelle: Anja Levien

Auch bei Dr. Nils Akkermann wurde der angebotene Impftag am Sonnabend gut angenommen. Von 9 bis 11 Uhr hatte er seine Praxis in Bad Doberan geöffnet. „Das war ein voller Erfolg. Wir haben 60 Leute geimpft, darunter fünf Erstimpfungen.“ Daher, dass eine vorherige Anmeldung erwünscht gewesen war, seien die Männer und Frauen innerhalb von zehn Minuten auch wieder draußen gewesen.

Weil er noch so viel Impfstoff hat, bietet Dr. Nils Akkermann am Sonnabend, 18. Dezember, einen weiteren Impftag von 9 bis 11 Uhr mit dem Vakzin von Moderna an. Interessenten sollten sich bitte vorher unter 038203 14439 anmelden. Vorzugsweise würden Booster-Impfungen durchgeführt.

Im Landkreis Rostock sind mit Stand Freitag, 10. Dezember, 67 000 Erstimpfungen, 63 000 Zweitimpfungen sowie 12 000 Drittimpfungen vorgenommen worden, informiert der Landkreis. Auf dem Flughafen Rostock-Laage ist das Impfzentrum des Landkreises eingerichtet. Hier wird nach Terminvergabe über die Landeshotline geimpft. „Die Impfkapazitäten sind noch nicht ausgelastet. Von täglich rund 1000 freigegebenen Impfterminen werden rund 600 durch die Landeshotline oder Onlineterminierung gebucht“, teilt der Landkreis mit.

Ein Leser hatte sich in der OZ-Redaktion gemeldet und geschildert, dass er ohne Termin im Impfzentrum geimpft worden sei. „In Abhängigkeit der tatsächlichen Auslastung können vereinzelnd Personen auch ohne Termin geimpft werden. Ziel ist es, keine Einwohnerin und keinen Einwohner ungeimpft wegzuschicken“, so der Landkreis.

