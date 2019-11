Andrang beim Weihnachtsmann

Bastorf

Die Musik schallte nach Draußen und ließ weihnachtliche Stimmung aufkommen. Die Bastorfer Mehrzweckhalle wurde am Sonnabend zum Weihnachtsmarkt und wer eintrat erfuhr eine gemütliche Atmosphäre und buntes Treiben. Am Vormittag eröffnete Bürgermeister Marko Porm den Markt mit mehr als 30 Ständen an denen Schönes erworben werden konnte. Es gab unter anderem regionale Produkte wie Honig von Hobby-Imker Harry Fork aus Kägsdorf. Hübsche Weihnachtskränze bot Simona Räder aus Ivendorf an. „Es sind tolle Angebote hier“, sagte Delia Bär vom Darß.

„Es gibt viel für Kinder, das finde ich sehr gut“, so Antoni Sharkov aus Kühlungsborn. „Die Geselligkeit, das weihnachtliche Gefühl und die schönen Sachen für Kinder, das gefällt uns“, sagte Hans-Jürgen Zimmermann, der mit seiner Familie fast immer dabei ist.

Die Bastelstraße war umlagert

Die Bastelstraße der Kita „Leuchtturmzwerge“ mit vielen kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten wie Süßes zaubern, war umlagert. Nebenan sorgte die Georg Wegener Band für gute Laune und kündigte auch ihn an: den Weihnachtsmann, auf den ein roter Sessel neben einem Weihnachtsbaum wartete.

Der Mann mit dem Rauschebart kam am Nachmittag hoch zu Ross – Rentier – und bot ein stattliches Bild. An die 50 Kinder standen Schlange, um dem Weihnachtsmann ihre Wünsche zu übergeben. Zuvor konnten die Lütten sie auf einer Schriftrolle – ganz so wie in den Märchenfilmen – aufschreiben.

Der erste war Teo, vier Jahre jung und anfangs zögerlich, wie auch die anderen Kinder. Doch der Weihnachtsmann gab jedem Kind etwas Süßes und schon war alle Angst vergessen.

Karin Pockelwald war es die das Weihnachtsfest vor einigen Jahren ins Leben rief. Sie bot zum Markt selbst gemachten Schmuck aus Avocadokernen an.

Die Gemeinde richtet das Fest aus

Mittlerweile ist es der Sozialausschuss und die Gemeinde die das Fest ausrichten mit Hilfe anderer. „Mit zwei Ausstellern fingen wir an. Ein Jahr später waren es schon neun“, erinnerte sich Karin Pockelwald.

Die viele Kuchen von fleißigen Frauen gebacken gingen am Sonnabend schnell weg, denn die meisten Gäste blieben lange in der Halle. Es gab so einiges zu entdecken wie die Tombola, wo gesponserte Preise lockten. „125 hatten wir, die zugunsten des Kindergartens und der Jugendwehr gingen“, sagte die Kägsdorferin Rosita Sell. sah

Zur Galerie In Bastorf ist die Weihnachtssaison mit einem Markt eröffnet worden. Höhepunkt war die Ankunft des Weihnachtsmannes der mit seinem Pferd ankam. An mehr als 30 Ständen, auch mit regionalen Produkten, konnten die Besucher stöbern.

Von Sabine Hügelland