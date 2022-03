Andreas Elmer – engagiert für Beruf und Dorfgemeinschaft

Reddelich

Wer Andreas Elmer kennenlernt, spürt: Dieser junge Mann ist in seinem Dorf Reddelich tief verwurzelt. „Ja, hier bin ich aufgewachsen und hier ist meine Heimat“, sagt der 39-Jährige lächelnd. „Meine Familie lebt seit einigen Generationen hier. Ich kenne hier fast jeden Stein, jedes Haus und natürlich die Menschen. Und das ist das besonders Schöne am Dorf. Allerdings hat sich unser Ort in den letzten Jahren von etwa 700 Einwohnern auf fast 1000 vergrößert durch den Zuzug junger Familien, denen die Gemeinde Bauplätze zur Verfügung gestellt hat. Und das ist gut so!“

Der junge Reddelicher hat mit viel Fleiß in seinem Leben nicht nur beruflich viel erreicht. Auch für sein Dorf engagiert er sich und das bereits mit 21 Jahren in der Gemeindevertretung. Seit Jahren ist er stellvertretender Bürgermeister im Ort, Mitglied im Kulturverein sowie im Feuerwehrverein, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, Geschäftsführer des Regionalbauernverbandes Bad Doberan. Und er führt einen Nebenerwerbsbetrieb mit Fleischrinderhaltung auf ökologischer Basis. Eine stolze Leistung.

Aus dem Hobby Landwirtschaft wurde der Beruf

Der Weg dorthin führte Andreas Elmer über eine Bäckerlehre nach Abschluss der 10. Klasse in Bad Doberan. Doch danach fand er zunächst keine Arbeit. „Also musste ich überlegen, was tun“, erzählt der 39-Jährige. „Mein Hobby war die Landwirtschaft, vor allem Tiere mochte ich. Deshalb machte ich eine Lehre als Landwirt und qualifizierte mich anschließend auf der Landwirtschaftlichen Fachschule in Güstrow/Bockhorst zum Staatlich geprüften Agrarbetriebswirt. In der Agrar AG Kühlung in Kröpelin arbeitete ich zunächst als Herdenmanager, später als Betriebsleiter für junge Rinder.“

Aber der junge Mann wollte auch eigenständig sein, etwas aufbauen. Also gründete er 2004 seinen Nebenerwerbsbetrieb, den er mit Ehefrau Alexandra und einem Angestellten führt. Als Steuerfachangestellte hat seine Frau die Buchführung übernommen und führt die tägliche Weidenkontrolle durch. „Und meine Söhne Janne und Tom helfen mit“, meint Andreas Elmer. „Aber der Große ist 16 Jahre alt, soll erst einmal Abitur machen und dann sehen, was er beruflich machen möchte. Es ist seine Entscheidung. Und der Kleine hat mit seinen elf Jahren ja noch Zeit.“

Heute ist der Reddelicher Landwirt mit Leib und Seele. Auf seiner Weide leben 110 Rinder, davon 50 Mutterkühe, der Rest ist Nachzucht. „Wir haben eine ökologische Viehhaltung, das heißt, wir bewirtschaften Grünland und füttern unsere Tiere mit unserem Grünfutter“, erklärt Andreas Elmer. „Unsere Fleischkühe leben das ganze Jahr über draußen mit viel Heu und Stroh. Das ist viel gesünder als Stallhaltung. So treten kaum Lungenentzündungen oder Durchfallerkrankungen auf. Nur zum Abkalben werden die Tiere in den Stall gebracht, den sie aber nach zwei, drei Wochen wieder verlassen und auf die Weide zurückkehren.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Direktvermarkter im Hofladen Garbe

Zur Elmer-Wirtschaft gehören auch 30 Kamerunschafe, die keine Wolle, sondern nur Fell haben. Aus den Lämmern wird Salami hergestellt, eine Delikatesse. Andreas Elmer ist Direktvermarkter im Hofladen Garbe in Steffenshagen. „Unser Rindfleisch und unsere Salami können dort gekauft werden“, so der Landwirt. „Der Hofladen hat auch weitere Angebote aus eigener Produktion – wie Eier, Gemüse, Kartoffeln. Ist wirklich zu empfehlen.“

Hauptberuflich angestellt ist Andreas Elmer beim Regionalbauernverband, der etwa 120 Mitglieder hat und über 40 000 Hektar Mitgliedsfläche verfügt. „In unserem Bereich gibt es Haupterwerbs- und Nebenerwerbsbetriebe, die konventionell oder ökologisch betrieben werden“, erklärt der Reddelicher. „Ich bin als Geschäftsführer des Regionalbauernverbandes viel unterwegs auf den Höfen und höre mir die Sorgen und Nöte der Landwirte an, bin sozusagen das Bindeglied zwischen den Landwirten und dem Verband.“ Eine Aufgabe, die dem 39-Jährigen viel Verantwortung, Wissen, Bemühungen zur Problemlösung und Verständnis abverlangt. Aber dieser Herausforderung stellt er sich gern. Denn das ist Teil seiner Persönlichkeit: sich kümmern, für andere da sein, zuhören, Probleme lösen.

So verwundert es auch nicht, dass Elmer bereits mit 21 Jahren begonnen hat, ehrenamtlich in seinem Heimatdorf tätig zu werden. Bereits 2003 ließ er sich mit Michael Reincke zur Wahl als Gemeindevertreter aufstellen. „Wir wurden damals belächelt, denn junge Leute waren kaum in der Gemeindevertretung“, denkt der junge Mann schmunzelnd zurück. „Aber wir wurden gewählt und legten los. Denn wir wollten frischen Wind in die Gemeinde bringen. Und eine gute Mischung zwischen Jung und Alt ist immer gut für ein Dorf.“

Seit 19 Jahren für die Gemeinde aktiv

Seit dieser Zeit ist Andreas Elmer in der Gemeinde aktiv – seit einigen Jahren als stellvertretender Bürgermeister. „Auf ihn ist immer Verlass, auf ihn kann man immer zählen“, lobt Bürgermeister Ulf Lübs. „Einsatzbereit und engagiert, ohne viele Worte zu machen.“ Wenn der 39-Jährige über sein Dorf spricht, spürt man: Das Dorf und seine Menschen sind ihm wichtig. Begeistert berichtet er über die kulturelle Entwicklung der vergangenen Jahre, über den Jugendklub, die Gründung des Kulturvereins 2007, dessen Vorsitzender er zwölf Jahre lang war, über die vielen Aktivitäten des Vereins: die verschiedenen Arbeitsgruppen, u. a. die Obstarche, die Dorfzeitung „Raducle“, deren letzte Ausgabe im Herbst 2021 erschien.

„Auf ihn ist immer Verlass, auf ihn kann man immer zählen – einsatzbereit und engagiert, ohne viele Worte zu machen.“ Ulf Lübs, Bürgermeister Gemeinde Reddelich Quelle: Sabine Hügelland

„Auch die Chronik der Gemeinde sowie die Chronik der Feuerwehr sind entstanden“, erzählt Elmer. „Und viele kulturelle Veranstaltungen organisierten wir, die von vielen Besuchern der Region gern angenommen wurden. Auch unsere Dorffeste schweißen die Gemeinschaft zusammen. Das nächste Dorffest anlässlich des 845-jährigen Bestehens von Reddelich findet am 1. und 2. Juli statt. Da werden wir tüchtig feiern.“

Leider hat Corona auch die Aktivitäten des Kulturvereins ausgebremst. Aber auch die Reddelicher schöpfen nun wieder Hoffnung, dass es weitergeht. Die Leitung des Kulturvereins hat dem jungen Mann viel Freude gemacht, doch seiner Familie zuliebe wollte er kürzertreten und gab den Vorsitz des Kulturvereins in die Hände von Petra Schindler und Görres Grenzdörffer.

Echtes Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort

„Hier in Reddelich gibt es ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl, hier geht alles Hand in Hand“, sagt Andreas Elmer. „Man muss nicht betteln, wenn Hilfe benötigt wird. Die Leute ziehen mit. Deshalb haben wir auch vieles geschafft: ein neues Gemeindehaus sowie ein neues Gebäude für die Feuerwehr, das im Sommer eingeweiht wird“, erklärt er nicht ohne Stolz.

Und er hat dabei mitgetan, ein schönes Gefühl. „Eine gute Bilanz, die sicher auch auf die sachliche und verantwortungsbewusste Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung zurückzuführen ist. Deshalb macht es Freude, sich hier weiter zu engagieren.“

Von Wilma Welzel