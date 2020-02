Angeln: Kreisverband Rostock Land fehlt Nachwuchs

Dummerstorf

Die 1468 Petrijünger in 20 Vereinen an der Küste zwischen Rerik und dem Darß wollen ihr Angeljahr 2020 mit neuen Vorhaben in Gewässerwirtschaft und Jugendförderung weiter in Schwung bringen. Das bekräftigten ihre 40 Abgeordneten auf der Delegiertenkonferenz des Kreisanglerverbandes (KAV) Rostock Land in Dummerstorf in angeregten Debatten. Für ihre hervorragende Mit- und Aufbauarbeit in der Anglerschaft wurden beifallbegleitend die Satower Petrijünger Hans Ebel und Bernd Wenzel mit der höchsten Auszeichnung des Landesanglerverbandes MV, der Ehrenschleife, gewürdigt.

Nachwuchsförderung in Satow

„Der Satower Verein mit seinen erfahrenen Könnern im naturverbundenen Betätigungsfeld an Ufern und auf dem Wasser bringt angelbegeisterten Schülern sogar bei Sportfesten in der Gemeinde in praktischen Übungen auf dem Rasen richtige Handhabung der Angelgeräte bei“, so Heiko Krüger, Vorsitzender des Kreisanglerverbandes. Dazu erklärt Heinz Weiß aus Satow: „Die Schule am See bei uns fördert Schülerbegeisterung zum Angelsport mit Projekttagen und wir sind immer dabei.“ Er verwies auf die vom Landesanglerverband (LAV) ins Leben gerufene Leitlinie „ Angeln macht Schule“ und trainiere gern mit dem Nachwuchs die speziellen Weit- und Zielwürfe an der Angelrute, die nur so gefahrlos mit hakenbewehrten Ködern beherrscht werden können.

Blick in den Konferenzsaal: Petrijünger des Landkreises Rostock beraten Jahresaufgaben für 2020. Quelle: Dietrich Grunzig

Auf solche Kernpunkte in der Nachwuchsförderung ging der vor einem Jahr neu gewählte Chef Heiko Krüger auf der Delegiertenkonferenz in einer schwungvoll vorgetragenen Schilderung ein. Zur straffen Vereinsführung auf Landkreisebene gehöre ein gefestigter Vorstand mit einem zielstrebig arbeitenden Jugendwart, der bei allen Sitzungen dabei ist und gut Überzeugungsarbeit leisten kann. Es könne nicht hingenommen werden, wenn beim geplanten Gemeinschaftsfischen wie letztes Jahr nur 45 von 51 gemeldeten Teilnehmern erschienen.

30 Seen und Teiche im Wirkungsbereich des Kreisverbandes

„Zurzeit gehören 110 Jugendliche dem Kreisverband an – unzureichend für das attraktive Freizeitgeschehen in der Natur, für das der Verband steht. Im Wirkungsbereich unserer Interessengemeinschaft gibt es über 30 Seen und Teiche mit einer Gesamtfläche von mehr als 110 Hektar und zahlreiche Bach- sowie Flussabschnitte mit beachtenswertem Leben im wie am Wasser.“ Neben dem Fischanbiss an der Angel sei das Spiel der Libellen im Schilf und das Zirpen von Grillen auf der Wiese ringsherum auch für junge Leute interessant und bereichere bei Schülern den Biologie-Unterricht, schwärmte Krüger.

KAV-Vorsitzender Heiko Krüger: „Nur 110 Jugendliche im Kreisverband sind nicht genug.“ Quelle: Dietrich Grunzig

Zur guten Nachwuchsgewinnung gehören sorgfältige und langfristige Vorbereitungen, wie sie beispielsweise in Satow und Groß Lüsewitz seit Jahren mit Erfolg praktiziert werden. Dort sind an den örtlichen Seen, im Frühjahr beginnend bis zum Herbst, wieder für Jung und Alt interessante Treffen vorgesehen. So auch ein dreitägiges Camp. Dabei vermitteln praxiserfahrene Petrijünger den jungen Leuten Wissen in Fisch- und Rutenkunde sowie allerlei Tricks zum Überlisten der Fische. Alle Angeltreffen sind für Mädchen und Jungen bis 14 Jahre fischereischein-frei.

Spontan bot während der Diskussion Sebastian Reincke aus Retschow ein Generationsangeln im Herbst in der Brandung zusammen mit dem Meeresanglerverein „Beach Brother“ an, das erstmals 2018 große Begeisterung ausgelöst hatte. „Jedem erwachsenen Könner war und wird wieder ein Jungangler zugeordnet“, betonte er.

