Die Zahl der guten Angelplätze am Meer, an den Seen und Flüssen ist riesig. An der Küste ist Plattfischzeit. In den Binnengewässern sind unter anderem Aale, Barsche, Hechte und Zander aktiv. Unsere Karte zeigt, wo sich das Angeln in Mecklenburg richtig lohnt.