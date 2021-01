Hanstorf

Der Hanstorfer Petrijünger Jan Tädcke lässt sich durch Corona sein Hobby nicht vermiesen. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Kreisanglerverbandes des Landkreises Rostock. Wie er suchen rund 1470 Mitglieder in 19 Vereinen des Kreisanglerverbandes des Landkreises Rostock ungehinderten Zeitvertreib am Wasser.

„Wir Angler sind meist Einzelgänger, fischen aber auch gern mal zur Sicherheit zu zweit am Wasser.“ Dann natürlich auch mit Abstand wegen der Pandemie-Ansteckungsgefahr, betonte er. Wer gleich im Januar ins neue Angeljahr startet, täte gut daran, die Angelpapiere auf dem neuesten Stand zu haben. „Ohne aktuelle Fischerei-Abgabemarke im Fischereischein nützt auch die raffinierteste Ausrüstung nichts.“ Der Stift eines Kontrolleurs sei scharf wie ein Angelhaken und könnte teuren Ärger einbringen. Das meinte Tädcke, der auch Vorsitzender im Hanstorfer Ortsverein ist.

Anzeige

Vereine geben Marken an Mitglieder

Er schilderte, wie hier die Angler zu ihren neuen Marken kamen. „Wir hatten schon im Dezember im Feuerwehrhaus eine Ausgabestelle einrichten können. Dann schleusten wir unsere Mitglieder einzeln durch eine Sperre. Mitgliedsbeiträge und aktuelles Kartenmaterial wurde über einen Tresen gereicht.“

Lesen Sie auch: Regierung hebt Sperrung der Teiche auf: So reagiert der Anglerverband MV

Im benachbarten Stäbelow haben die Angler ihre Dokumente über Handy, Bankabwicklung und den Postweg erhalten. So habe jeder Verein seine eigene Methode gefunden, unterstrich der Vize-Kreisverbandschef. Noch bis Ende Februar seien die alten Papiere gültig. Bis dahin sollten alle Vereine mit aktuellen Ausweisen gerüstet sein, sagte er.

Angelberechtigungen trotz Corona in Geschäften erhältlich

So kann das Hobby unter dem Schirm des Landesanglerverbandes (LAV) auf Seen und Flüssen im Land mit einer Fläche von 50 000 Hektar ausgeübt werden. Die Gewässer stehen allen 45 000 zum LAV gehörenden Anglern zur Verfügung. Gäste erhalten die Angelberechtigungen des Verbands bei den Vorständen in den Vereinen oder in Angelzubehörgeschäften.

Lesen Sie auch:

So wie in Wittenbeck bei Wolfgang und Jonas Schoknecht, die LAV- Tages- oder Wochen-Gast-Karten vorrätig haben. „Unser Geschäft ist von acht bis 14 Uhr besetzt“, berichten sie. Dazu wurde auf der Hinterseite ihres weithin sichtbaren Verkaufsturmes eine kleine Außer-Haus-Übergabeeinrichtung geschaffen. Auf Bestellung gibt es Naturköder oder andere Lockmittel zum Fischfang vom Boot aus oder in der Meeresbrandung am Strand entlang. „Und wir beraten gerne,“ sagte Geschäftsführer Jonas Schoknecht.

In Rerik Übergabe vorm Laden

Sein Vater Wolfgang leitet den hier ansässigen Meeresanglerverein. „Wir hätten gern auch Ostsee-Angelkarten verkauft,“ bedauerte er. Aber die hat uns das Fischereiamt nicht zugestanden. Die Dokumente sind ein paar Kilometer weiter in Rerik zu haben. „Wegen Corona nur durch telefonische Bestellung und Übergabe vor dem Laden,“ erklärte Inhaber Michael Lorenz. „Wir sind von Montag bis Sonnabend zwischen zehn und zwölf Uhr, Am Parkplatz 8 b, unter der Rufnummer 038296/78333 zu erreichen“, ergänzte er.

In Kröpelin ist „Angelpauke“ auf den Verkauf von Genehmigungen eingestellt. Das Geschäft von Guido Pauketat befindet sich in der Hauptstraße 44. Ordnungsämter in den Dorfgemeinden haben die zum Angeltripp erforderlichen Dokumente ebenfalls vorrätig. Das bestätigte im Satower Amt Florian Meyer auf Anfrage.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schwerbehinderte Bürger erhalten ermäßigte Angelerlaubnisse seit November unter Vorlage des Schwerbehindertenausweises an allen Ausgabestellen. Vorher wurden sie nur durch die obere Fischereibehörde und die Fischereiaufsichtsstationen ausgegeben.

Von Dietrich Grunzig