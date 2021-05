Im Frühjahr und Herbst wird der Bestand in den Angel-Gewässern aufgefrischt. 15 Vereine im Landkreis Rostock erhielten am Wochenende Tiere für ihre Gewässer. Sie kamen mit einem Spezialtransport aus den Niederlanden. Was es dort jetzt zu angeln gibt, lesen Sie hier.

Junge Aale für Angelgewässer im Landkreis Rostock werden von einem Spezialtransporter in Kessin an die Angler übergeben. Heinz Weiß (r.) aus Satow setzt diese wenig später aus einem Behälter in den Satower See ein. Quelle: Dietrich Grunzig