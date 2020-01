Anka Kröhnke: Eine Schau zum 80. Geburtstag

Kühlungsborn

Besondere Veranstaltungen und Ausstellungen verspricht das Kühlungsborner Museum Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ auch im Jahr 2020. Neben einigen künstlerischen Gästen steht im Herbst ein Jubiläum an, bei dem Anka Kröhnkes eigene Werke in den Mittelpunkt rücken. „Für die Herbstschau haben der Vorstand und Mitglieder des Freundeskreises darauf bestanden, die Ausstellung ‚Farbe und Form Anka Kröhnke‘ auszurichten“, erklärt die Kühlungsbornerin. Denn Kröhnke wird in diesem Jahr 80 Jahre alt – Grund genug, eine Künstlerin zu würdigen, die sich sonst immer hintenanstellt.

Gezeigt werden Werke aus sechs Jahrzehnten, aus eigenen Beständen und Leihgaben. Die Besucher dieser Retrospektive werden eine faszinierende und immer wieder überraschende Vielfalt aus Farbe, Form und Material erleben. Zur Ausstellung erscheint auch ein umfangreicher Katalog.

Die Malerei liegt Kröhnke im Blut

Anka Kröhnke wurde 1940 in Berlin als Tochter der Malerin Louise Rösler und des Malers Walter Kröhnke geboren. 1960 machte sie Abitur, dem ein Studium an der Meisterschule für das Kunsthandwerk Berlin und 1965 schließlich das

Staatliche Abschlussdiplom folgte. 1982/83 übernahm sie einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Hamburg und erhielt 1984 die Berufung zur Professorin in Bielefeld – die sie nicht annahm, um frei zu arbeiten.

2002 begannen die Bauarbeiten in Kühlungsborn. In dieser Zeit verstarb Kröhnkes Ehemann – und 2003 zog die Künstlerin ins Ostseebad. Ein Jahr später eröffnete sie ihr Museum Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“, in dem sie Werke ihrer Künstlerfamilie ausstellt und ab und an auch Gastaussteller dazuholt. 2019 feierte das Atelierhaus sein 15-jähriges Bestehen mit einer Exposition, die ausschließlich den Werken der Künstlerfamilie Rösler-Kröhnke gewidmet war.

Seltene Fundstücke zum Jubiläum

Das besondere dabei: Durch das Internet erfuhr die Nachfahrin Anka Kröhnke von zwei sich im Privatbesitz befindlichen Bildern des Malers Waldemar Rösler, die seit mehr als 100 Jahren nicht öffentlich gezeigt wurden – zum einen „Am Dorfbrunnen“ aus dem Jahr 1913 sowie die „Dorfstraße am Abend“ (1903). „Ein besonderes Ereignis war im vergangenen Jahr auch eine Louise-Rösler-Ausstellung in der Berliner Galerie ‚Parterre‘“, erinnert sich Anka Kröhnke.

Noch bis zum 12. Mai ist im Kühlungsborner Atelierhaus die jetzige Exposition „Kontraste – Schwarz – Weiß“ zu sehen – Arbeiten von Bernd Kommnick, ein streng konkret arbeitender Künstler, der Zeichnungen, Reliefs und plastische Werke ausstellt. Im Gegensatz dazu finden sich im vorderen Bereich die bewegt handschriftlichen Bleistiftzeichnungen und Drucke von Louise Rösler. Extremer könnte der Kontrast nicht sein, der die Ausstellung spannungsreich und sehenswert macht.

Rügener Maler und Bildhauer zu Gast

Mit „Kalkül und Phantasie“ geht es 2020 weiter: Anka Kröhnke hat den auf Rügen lebenden Maler und Bildhauer Helmut Senf eingeladen, der für seine konstruktiv-konkrete Kunst bekannt ist. Kröhnke hofft, auch die eine oder andere farbige Plastik im Haus zeigen zu können: „Seine Arbeiten den Werken von Walter Kröhnke gegenüberzustellen erscheint besonders reizvoll, weil sie auf den ersten Blick sehr gegensätzlich sind.“

Im Gegensatz zu den konstruktiven Werken Senfs, die nicht direkt auf visuellen Eindrücken basieren, gründen Walter Kröhnkes Bilder auf real erlebten Eindrücken – zumeist Landschaften, die er in strukturierte Flächen abstrakt gliederte. „Die bewusst gebaute, ausgeglichene Komposition, die ihren besonderen Reiz daraus bezieht, dass ihr eine scheinbar unlogische Irritation Spannung verleiht, ist es, was beiden Künstlern gemeinsam ist“, sagt die Kühlungsbornerin.

